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網傳內地多地現公務員減薪 杭州公務員年薪被減兩成半

社會熱點 15:32 2021/12/08

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網傳內地多地出現公務員減薪潮，本月陸續表示收到減薪通知，幅度約兩至三成，最先影響範圍包括江蘇、浙江、廣東、福建、上海等省市。浙江一名公務員因年薪被降兩成半、約5萬元（人民幣，下同，約6.12萬港元）而在網上訴苦，引起社會關注。

微博截圖

上述浙江女公務員表示，杭州財政部門早前在未公布具體原因下，宣布裁減公務員績效福利，認為嚴重影響很多家庭生活，給很多家境一般的工作人員帶來了極大的謀生壓力。

此外，據指上海的派出所所長職級年薪，已由35萬元（約42.8萬港元）減至不足20萬元、科級公務員年薪由24萬元（約29.4萬港元）減至15萬元（約18.3萬港元）。爆料者形容減薪後，當地公務員家庭已供不起樓。

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有媒體報道，廣東某些非珠江三角洲地區的公務員已經開始緩發補貼，只保障基本工資發放。公務員的補貼被緩發兩個月，教師亦要緩發一個月。此外，報道稱深圳早些年推出的落戶本科生有1.5萬元補貼、碩士生有2.5萬元補貼，如今均已取消，「深圳是全國財政最充足的城市之一，可想而知其他城市的補貼基本都很難兌現」。

微博截圖

據了解，內地公務員薪酬分為固定薪金及績效福利；是次調整的績效福利與地方財政掛鈎。網民留言分析，內地疫情下經濟增長放緩，地方政府為開源節流，才決定降低公務員福利，估計其他省市即將跟隨。亦有人認為，受減薪影響的省市均是當下公務員待遇最好的地區，估計是與國家推進共同富裕有關。

責任編輯：李冰琪

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