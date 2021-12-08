安倍再談「台灣有事」定義 不單指北京武力攻台

日本前首相安倍晉三日前表示「台灣有事」等於「日本有事」，甚至等於「日美同盟」有事，該涉台言論引發北京極度不滿，中國外交部急召日駐華大使提出嚴正交涉。安倍週二（7日）接受日本電視台訪問時，再度闡述當時的發言，進一步指出「台灣有事」不單指北京武力攻台，也包括利用其他手段導致台灣混亂。

安倍於7日接受日本電視台Prime News訪問，他指絕非要挑釁中國，他自認是日本政壇最致力於發展日中關係的政治人物。不過，近來中國對台灣的軍事壓力升高是事實，例如前陣子4天內中國有149架次的軍機入侵台灣的防空識別區（ADIZ）。他強調，日本有必要展現意志，讓中國知道事情可能發展成什麼情況，會有什麼危險性。

安倍解釋很多衝突都會發生在雙方實力嚴重失衡的情況下，或者輕視對方決心。中國可能會覺得武力統一很簡單，因此有必要嚴正表示態度。現實的問題是日本國土與那國島距離台灣僅約100公里，如果台海有事，包含美國在內發生緊急狀況的話，符合日本自衛隊可支援外國的《安保法制》中的「重要影響事態」。因此他才會說，台灣有事等同日本有事、美日同盟有事。

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「有事」包括間接式的侵略

安倍還指出，「台灣有事」不一定是遭到軍事入侵，或實施大規模網路攻擊，削弱台灣國民戰鬥的意志，然後引發台灣內部的混亂狀況。也就是包括對台灣發動侵攻或間接式的侵略在內，有各種模式。若中國利用其他手段導致台灣混亂，也符合「有事」的定義。該番說法受到在場其他評論員贊同。

安倍還透露，包括日、台、美三方之間民間的安保對話都在進行，再回饋資訊給政府，很多事都實際在進行，但他不便透露內容。

安倍還再度表態應該協助台灣參加聯合國的組織，譬如參加世界衛生組織（WHO），他指日本應予以拉抬、協助，包括協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

責任編輯：袁瑋婧

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