  • 21°C
香港時間 : 20211208日 (三) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安倍再談「台灣有事」定義 不單指北京武力攻台

國情動向 16:43 2021/12/08

分享：

日本前首相安倍晉三日前表示「台灣有事」等於「日本有事」，甚至等於「日美同盟」有事，該涉台言論引發北京極度不滿，中國外交部急召日駐華大使提出嚴正交涉。安倍週二（7日）接受日本電視台訪問時，再度闡述當時的發言，進一步指出「台灣有事」不單指北京武力攻台，也包括利用其他手段導致台灣混亂。

安倍於7日接受日本電視台Prime News訪問，他指絕非要挑釁中國，他自認是日本政壇最致力於發展日中關係的政治人物。不過，近來中國對台灣的軍事壓力升高是事實，例如前陣子4天內中國有149架次的軍機入侵台灣的防空識別區（ADIZ）。他強調，日本有必要展現意志，讓中國知道事情可能發展成什麼情況，會有什麼危險性。

安倍解釋很多衝突都會發生在雙方實力嚴重失衡的情況下，或者輕視對方決心。中國可能會覺得武力統一很簡單，因此有必要嚴正表示態度。現實的問題是日本國土與那國島距離台灣僅約100公里，如果台海有事，包含美國在內發生緊急狀況的話，符合日本自衛隊可支援外國的《安保法制》中的「重要影響事態」。因此他才會說，台灣有事等同日本有事、美日同盟有事。

台灣受侵將觸動日美同盟 安倍晉三促華不可誤判 京提嚴正交涉（第二版）

華春瑩緊急約見日本駐華大使 抗議安倍挺台言論

國台辦回應安倍晉三涉台言論：警惕他不斷滑向危險方向

「有事」包括間接式的侵略

安倍還指出，「台灣有事」不一定是遭到軍事入侵，或實施大規模網路攻擊，削弱台灣國民戰鬥的意志，然後引發台灣內部的混亂狀況。也就是包括對台灣發動侵攻或間接式的侵略在內，有各種模式。若中國利用其他手段導致台灣混亂，也符合「有事」的定義。該番說法受到在場其他評論員贊同。

安倍還透露，包括日、台、美三方之間民間的安保對話都在進行，再回饋資訊給政府，很多事都實際在進行，但他不便透露內容。

安倍還再度表態應該協助台灣參加聯合國的組織，譬如參加世界衛生組織（WHO），他指日本應予以拉抬、協助，包括協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

日本防衛白皮書 首提台灣局勢穩定重要性 京：強烈不滿
2021/07/13
日本防衛白皮書 首提台灣局勢穩定重要性 京：強烈不滿
中俄軍艦繞日後 美航母與日本護衛艦南海演習
2021/10/26
中俄軍艦繞日後 美航母與日本護衛艦南海演習
王毅與日本新任外相通話 要求處理台灣問題不越線
2021/11/18
王毅與日本新任外相通話 要求處理台灣問題不越線
陸國防部：台灣的事不關日本事 不容插手
2021/09/30
陸國防部：台灣的事不關日本事 不容插手

你可能感興趣

日本防衛白皮書 首提台灣局勢穩定重要性 京：強烈不滿
16:46 2021/07/13
日本防衛白皮書 首提台灣局勢穩定重要性 京：強烈不滿
中俄軍艦繞日後 美航母與日本護衛艦南海演習
11:47 2021/10/26
中俄軍艦繞日後 美航母與日本護衛艦南海演習
王毅與日本新任外相通話 要求處理台灣問題不越線
22:00 2021/11/18
王毅與日本新任外相通話 要求處理台灣問題不越線
軍事 安倍晉三 政治 日本 美國 兩岸關係 聯合國 台灣 中國外交部 中國

下一篇文章

澳洲不派政府官員出席北京冬奧 中方批政治作秀（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

程度最輕？拆解美國「外交抵制」北京冬奧有何含義
程度最輕？拆解美國「外交抵制」北京冬奧有何含義
新華社國家高端智庫報告：中國找到真正民主的試金石
新華社國家高端智庫報告：中國找到真正民主的試金石
【內地疫情】廣東暫停跨省團隊旅遊 嚴格執行熔斷機制
【內地疫情】廣東暫停跨省團隊旅遊 嚴格執行熔斷機制
【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎（第二版）
【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎（第二版）
美外交抵制北京冬奧 中國外交部：美將為錯誤行徑付出代價
美外交抵制北京冬奧 中國外交部：美將為錯誤行徑付出代價
電影《親愛的》原型被拐兒子尋回 內媒報道主演趙薇「被消失」
電影《親愛的》原型被拐兒子尋回 內媒報道主演趙薇「被消失」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款