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政策寬鬆刺激 滬指收升1.2%創逾兩個月新高

經濟脈搏 15:39 2021/12/08

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降準帶來的寬鬆刺激持續提振市場，內地股市今日（8日）全線高開高走，滬指升1.2%，重返3600點，北向資金大幅流入。白酒為代表的大消費板塊領漲，新能源汽車和半導體板塊止跌反彈，僅基建和地產等少數板塊逆勢下跌。

路透社引述券商人士表示，房地產和疫情衝擊波暫告一段落，市場維穩預期逐漸顯現，但大方向仍需等中央經濟工作會議定調。

內地三大股指今日高開後一路走高，截至收市，滬指升1.18%，報3637點，深證成指跌1.82%，報14964點，創業板指升1.66%，報3424.7點。

滬深兩市成交額較上一交易日明顯縮量，合計11015億元（人民幣，下同），北向資金淨流入超90億元。

盤面上，白酒概念大漲超3%，老白乾酒、岩石股份等漲停，貴州茅台、五糧液午後均漲超4%，茅台股價重回2000元關口。軍工、半導體板塊明顯反彈。

人民銀行周一宣布，決定於下周三（15日）下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，共計釋放長期資金約1.2萬億元。這是人行年內第二次全面降準。

人行主管的《金融時報》發表文章認為，此次降準釋放了穩增長的訊號，將提升金融服務實體經濟特別是中小微企業的能力；降準釋放的流動性可控，不代表貨幣政策轉向，並體現了中國貨幣政策「以我為主」。

李克強：有餘地運用多種貨幣工具 包括降準等

降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？

責任編輯：蒯宇澄

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降準 維穩 疫情 創業板 中共中央政治局 貨幣政策 成交 經濟 中國人民銀行 政治

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