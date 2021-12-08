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中疾控：Omicron病毒等於Delta+Beta 疫苗有用但减弱

社會熱點 20:03 2021/12/08

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中疾控主任高福今日（8日）稱，Omicron變種病毒具有Beta的免疫逃逸能力，在傳染力上則像Delta。當前疫苗仍然有用，但效力在衰減。他提到疫苗接種的重要性，並指「動態清零」政策為中國在疫苗、藥物準備上贏得時間，但「當我們把疫苗打下去，如果新冠病毒依然存在，就要接受和病毒共存」。

高福接受《中國新聞周刊》專訪稱，去年5月在南非發現了Beta變種株，從病毒測序來看，它是當年出現的變異最大的病毒。實驗室數據和臨床研究也表明，Beta的免疫逃逸是最為明顯的，但未能流行起來，因為其傳染力和適應性不好。而這次的Omicron，正好像是Beta加上傳染力強的Delta。

高福指Omicron令疫苗效力減弱。（資料圖片）

他補充，對Omicron的威力還要再觀察一至兩周，看其能否取代Delta。從病毒學角度，病毒為求生存，其致病力會減弱，這是病毒和人類相互作用的結果。

無法消滅病毒，就要接受共存

Omicron對疫苗的影響，高福指暫時難以判斷，就Beta而言，依據實驗室數據及不同疫苗應對其保護效果，與原型株相比，疫苗保護效果會有所降低。但由於Beta並未在真實世界中流行起來，所以無法準確評估其對疫苗效果的影響。他不排除在全球擔心Omicron的過程中，又會出現新的變異毒株。

對於今冬明春的疫情走勢，高福指「動態清零」政策還要繼續執行，即肯定還會有輸入性病例，並在當地引發社區傳播，這一政策目前不能變。他強調疫苗接種率的重要性，但當民眾都接種疫苗，新冠病毒依然存在，就要接受和病毒共存，「如果走到這一步，也要有一個心理準備」。

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責任編輯：陳建錫

治療 傳染病 疫情 疫苗 中國 中國疾病預防控制中心

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