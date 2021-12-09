約翰遜：英國不派任何官員出席北京冬奧 中方批政治炒作（第三版）

路透社報道，英國首相約翰遜今日（8日）表示，不會派出任何部長或官員出席北京冬奧，他形容這將是「實際上」（effectively）的外交抵制。

（新增中國駐英國使館發言人回應）

中國駐英國使館發言人表示，拿是否派政府官員出席冬奧做文章，實質上是進行政治炒作、把體育政治化，敦促英國政府遵循奧林匹克精神，恪守反對抵制體育的承諾，停止進行政治操弄。

發言人又稱，中國政府未曾邀請英國政府部長或官員出席北京冬奧。又指既然英國政府的政策是不支持抵制體育，它就不應搞什麼「事實上的外交抵制」。

約翰遜在議會上被議員追問會否跟隨美國、澳洲做法，他指，英國將實際上進行外交抵制，預計不會有部長或官員出席，但他反對涉運動員的抵制行為。（There will be effectively a diplomatic boycott of the Winter Olympics in Beijing, no ministers are expected to attend and no officials.）

此前，副首相藍韜文已表明將以個人身份抵制，但強調自己不代表執政保守黨內的所有人，又指運動員赴北京是英國體育委員會的決定。

中國外交部則已多次對有關的抵制行為表示堅持反對，批評那只是政治騷，對北京成功舉辦冬奧不會有任何影響，並呼籲各方停止將體育運動政治化。

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責任編輯：陳建錫