路透社報道,英國首相約翰遜今日(8日)表示,不會派出任何部長或官員出席北京冬奧,他形容這將是「實際上」(effectively)的外交抵制。

(更新詳細內容)

約翰遜在議會上被議員追問會否跟隨美國、澳洲做法,他指,英國將實際上進行外交抵制,預計不會有部長或官員出席,但他反對涉運動員的抵制行為。(There will be effectively a diplomatic boycott of the Winter Olympics in Beijing, no ministers are expected to attend and no officials.)

此前,副首相藍韜文已表明將以個人身份抵制,但強調自己不代表執政保守黨內的所有人,又指運動員赴北京是英國體育委員會的決定。

中國外交部則已多次對有關的抵制行為表示堅持反對,批評那只是政治騷,對北京成功舉辦冬奧不會有任何影響,並呼籲各方停止將體育運動政治化。

澳洲不派政府官員出席北京冬奧 中方批政治作秀(第二版)

韓外交部:韓方始終支持北京冬奧會圓滿成功

程度最輕?拆解美國「外交抵制」北京冬奧有何含義

責任編輯:陳建錫