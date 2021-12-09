中國11月CPI按年上漲2.3%創15個月新高 PPI漲幅回落

據國家統計局今日（9日）公布，11月居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.3%，低過預期的2.5%，但仍創15個月新高；11月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲12.9%，漲幅回落0.6個百分點，但仍高過預期。

豬肉價格按月轉升

▲ 早前有分析指出，豬肉價格連漲，加上工業產品價格漲勢緩慢向終端消費產品傳導，11月CPI料重回「2」時代。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟稱，11月CPI按年漲幅較上月擴大0.8個百分點，除了受到本月新漲價影響外，主要是受去年同期基數較低的影響；當月食品價格按年轉為上漲1.6%，非食品價格上漲2.5%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

按月看，受季節性因素、成本上漲及散發疫情等共同影響，11月CPI按月上漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中食品價格按月上漲2.4%，豬肉價格由降轉漲，上漲12.2%。非食品價格由漲轉為持平；當中工業消費品價格上漲0.3%，漲幅回落0.6個百分點。

保供穩價初見效 煤炭開採價格按月轉跌

而隨著保供穩價政策落實力度不斷加大，煤炭、金屬等能源和原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制，PPI漲幅有所回落。

11月PPI按年升12.9%，漲幅比上月回落0.6個百分點。主要行業中，煤炭開採和洗選業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅回落。石油和天然氣開採業、燃氣生產和供應業、紡織業、食品製造業則價格漲幅擴大。

按月看，11月PPI由上月上漲2.5%轉為持平。多部門聯動遏制煤炭價格非理性上漲，煤炭產量和市場供應量持續增加，煤炭開採和洗選業價格由升轉跌。金屬行業保供穩價效果也顯現，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格轉為下降。惟國際原油、天然氣價格高位波動，帶動國內相關行業價格上行。

責任編輯：林佩怡

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