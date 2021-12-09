加拿大外交抵制北京冬奧 中方提嚴正交涉 

繼美國、英國及澳洲後，加拿大周三（8日）宣布外交抵制北京冬奧，總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，對中國政府侵犯人權行為極為關切，不會派任何外交代表參加北京冬奧及冬季殘奧。

對此，中國駐加拿大使館發言人表示，中方強烈不滿和堅決反對，已向加方提出嚴正交涉、又指在未受到邀請的情況下，加方炒作「外交抵制」北京冬奧，完全是政治自嗨。加方應立即停止將體育運動政治化和干擾破壞北京冬奧會的錯誤言行，否則只會自取其辱。

未受到邀請 批加方「政治自嗨」

發言人稱，加拿大同一小撮西方國家沆瀣一氣，出於意識形態偏見、基於謊言謠言，大肆搞政治操弄，企圖干擾北京冬奧會順利進行，其行徑不得人心，注定失敗。

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發言人並指，加方站在事實與真相的對立面。指中國人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。當前，中國人權狀況處於歷史最好時期，任何不帶偏見的人都無法否認這一點。反指加政府對原住民犯下滔天罪行；國內系統性種族歧視仍十分嚴重。加方根本沒有資格在人權問題上充當「教師爺」、對中方指手畫腳。

發言人表示，加拿大等個別西方國家抱著冷戰思維不放，動輒打著人權的旗號干涉別國內政，企圖干擾和遏制他國的發展進程。這不僅遭到中國人民的堅決反對，也遭到世界上所有愛好和平、堅持正義的人民的堅決反對。

除了美國、英國、澳洲、加拿大，同為情報聯盟「五眼聯盟」成員的新西蘭，日前表示不派部長級代表出席北京冬奧，強調主要考慮新冠疫情，並已於10月作出決定，強調與美國的決定無關。

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責任編輯：林佩怡

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