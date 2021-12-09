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在岸人民幣收升78點子 續刷逾3年半新高（第二版）

經濟脈搏 18:08 2021/12/09

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中國11月進出口數據強勁，加上接近年底的結滙需求旺盛，推動人民幣匯價明顯走強。人民幣中間價今日報6.3498, 較上日升179個點子或0.28%，創2018年5月15日以來新高。

人民幣兌美元在岸價（CNY）收報6.3457，較上日收市價升78點子；離岸價（CNH）一度升穿6.34，高見6.3394，最新報6.3480。

（第二版更新人民幣最新報價）

路透引述交易員稱，Omicron變種病毒衝擊經濟的擔憂消退，市場關注點重新轉向美聯儲加息前景，美指逐漸企穩，未來仍大概率轉升。

交易員並表示，短期美指強勢對人民幣影響仍會弱於結匯需求，因此人民幣大概率延續偏強走勢，直至供需轉向；另外還需關注監管層對強勢人民幣的態度。

官媒：匯率雙向波動趨勢不改

官方《中國證券報》今日援引業內專家稱，臨近年末，企業集中結匯可能在一定程度上促使人民幣匯率較快升值，季節性和交易性因素的影響未必可持續；雖然全球主要經濟體貨幣政策將有所調整，但是人民幣匯率雙向波動的趨勢不改。

報道並指出，從長期看，人民幣匯率的韌性源自基本面；從短期看，人民幣匯率的強勢較多受季節性和交易性因素的推動。

在岸人民幣兌美元昨日放量收創逾三年半新高，報6.3535，盤後離、在岸人民幣雙雙升破6.35元關口。

人民幣匯率已經收復中美貿易戰開打以來的所有跌幅，瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰認為，近期人民幣升勢主要是由貿易結算的實際需求導致的，而不是由投機驅動，中國人民銀行可能在當前水平對人民幣上漲給予更大容忍度。

在離岸人民幣均升穿6.35關 創3年半新高（第三版）

中國11月進出口勝預期托底經濟 全年順差料創新高人民幣受惠

責任編輯：蒯宇澄

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