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美國防部官員：加強台灣自衛能力是迫切任務

國情動向 11:18 2021/12/09

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美國國防部官員表示，加強台灣自衛能力是一項緊迫任務，對於遏制北京入侵威脅至關重要。

在北京，外交部多次促美恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重、妥善處理涉台問題，停止售台武器，停止同台灣發展任何形式的官方往來和軍事聯繫，不向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

【中美角力】沙利文：美國將採取一切可能行動確保大陸不會武力攻台

布林肯勸北京慎重 對台動武將引發「可怕後果」（第二版）

負責印太事務的助理國防部長拉特納（Ely Ratner），周三（8日）出席美國參議院外交事務委員會一個聽證會，指北京在台灣附近的海空活動是「有意挑釁」，增加印太地區軍事力量誤判的可能性。

Ely Ratner

他指出，台灣應通過「可靠、適應力強、靈活機動、分布式和高性價比」的非對稱戰力，進行自衛。

他又提到與加拿大、英國和日本的聯合軍事活動，稱看到各國正在加強其在該地區的軍事存在。

贊成戰略模糊 

同樣出席該聽證會的美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）表示，美國還應幫助台灣抵制大陸的經濟脅迫，擴大台灣的外交空間。

而拉特納和康達都贊成美國對台灣歷來採取的「戰略模糊」政策。拉特納並表示，轉向更明確的政策，不會顯著增強威懾力。

另外，對於早前有報道指，華府正在考慮同意將駐美的「台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」，康達首次回應稱，美方仍持續評估更名案，未透露可能定案時間點。

安倍再談「台灣有事」定義 不單指北京武力攻台

美國邀台灣參加民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）

責任編輯：林佩怡

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