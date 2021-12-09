【中美角力】美眾議院通過法案 禁新疆產品進口

美國國會眾議院周三（8日）通過《防止強迫維吾爾人勞動法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），限制來自中國新疆地區的產品進口。有關法案將交由參議院表決。

中國外交部曾表示，所謂「強迫勞動」完全是捏造出來的世紀謊言，批評美國針對新疆法案純屬政治操弄，意圖以人權為藉口破壞新疆穩定發展，充分暴露美方一些反華政客企圖利用涉疆問題搞亂中國、搞亂新疆的險惡用心。促美方議員應停止借「強迫勞動」問題搞涉華政治操弄，停止審議推動有關涉疆消極議案。

美國眾議院以428票支持、1票反對，壓倒性通過《維吾爾強迫勞動預防法》。法案假設所有來自新疆的商品都是通過強迫勞動製造，禁止當地生產的貨物進口；除非當局能證明產品並非由強迫勞動所得。

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有關法案在正式成為法律之前，仍需經參議院通過，並由總統拜登簽署。

另通過兩項涉中國人權決議

路透社報導稱，目前全球大部分太陽能電池板材料來自新疆，美國共和黨指責拜登政府及其國會民主黨同僚，因為擔心禁止新疆產品進口，會影響拜登的可再生能源規劃，所以拖延法案審議程序。但白宮其後否認相關說法。

另外，眾議院周三還通過另外兩項與中國和人權有關的措施。 眾議院以428比0通過一項決議，稱國際奧委會與中國政府合作，違反了自己的人權承諾。 另以427票贊成1票反對通過決議，譴責中國對維吾爾族和其他宗教及少數民族群體實施的「持續種族滅絕和反人類罪」，並呼籲在聯合國採取行動。

責任編輯：易燕丹

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