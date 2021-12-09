【中美角力】美眾議院通過法案禁新疆產品進口 中方稱將採取必要措施

美國國會眾議院周三（8日）通過《防止強迫維吾爾人勞動法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act），限制來自中國新疆地區的產品進口。有關法案將交由參議院表決。

（新增中方回應）

中國外交部發言人汪文斌表示，中方已多次就涉疆問題表明立場。所謂新疆存在「強迫勞動」和「種族滅絕」完全是惡毒的造謠。美方反复借涉疆問題造謠生事，實質是打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸凌，企圖破壞新疆繁榮穩定和民族團結，遏制中國發展。

中方再次正告美方，利用涉疆問題搞陰謀詭計，阻擋不了新疆各族人民追求美好生活的堅定步伐，阻擋不了中國不斷發展壯大。中方敦促美方認清形勢，立即停止推進有關法案。中方捍衛國家利益的決心堅定不移。如果美方執意採取損害中方利益的行動，中方必將作出堅決回應。

中國商務部發言人高峰亦表示，美方枉顧事實，擬通過立法禁止進口中國涉疆產品，這是以所謂「人權」之名，行單邊主義、保護主義、霸凌主義之實，完全違背世貿組織原則，是對國際經貿秩序和自由貿易規則的嚴重破壞，必將嚴重損害兩國企業和消費者的切身利益，是對中國新疆地區各族群眾生存權、發展權等基本人權的嚴重破壞，也會加劇全球供應鏈緊張、影響全球經濟復甦。對此中方堅決反對。美方應立即停止錯誤做法。「我們將採取必要措施，堅決維護中方合法權益」。

美國眾議院以428票支持、1票反對，壓倒性通過《維吾爾強迫勞動預防法》。法案假設所有來自新疆的商品都是通過強迫勞動製造，禁止當地生產的貨物進口；除非當局能證明產品並非由強迫勞動所得。

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有關法案在正式成為法律之前，仍需經參議院通過，並由總統拜登簽署。

另通過兩項涉中國人權決議

路透社報導稱，目前全球大部分太陽能電池板材料來自新疆，美國共和黨指責拜登政府及其國會民主黨同僚，因為擔心禁止新疆產品進口，會影響拜登的可再生能源規劃，所以拖延法案審議程序。但白宮其後否認相關說法。

另外，眾議院周三還通過另外兩項與中國和人權有關的措施。 眾議院以428比0通過一項決議，稱國際奧委會與中國政府合作，違反了自己的人權承諾。 另以427票贊成1票反對通過決議，譴責中國對維吾爾族和其他宗教及少數民族群體實施的「持續種族滅絕和反人類罪」，並呼籲在聯合國採取行動。

責任編輯：易燕丹

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