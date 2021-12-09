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核心CPI穩中趨降PPI迎拐點 料政策寬鬆仍有空間

經濟脈搏 12:32 2021/12/09

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食品價格上漲特別是豬肉價格的反彈、以及低基數效應，助推中國11月CPI按年升2.3%，升幅繼續擴大並創15個月新高；而在保供穩價政策逐漸顯效下，煤炭、金屬等能源和原材料價格過快上漲勢頭得以遏制，11月PPI按年升幅回落至12.9%

分析人士預計，年底翹尾因素影響減弱，12月CPI按年漲幅將有所回落，而PPI拐點已現，漲幅亦將進一步回落。價格走勢為中國貨幣政策提供空間，經濟下行壓力下，未來仍有進一步降準甚至降息可能。

國家統計局周四公布：

11月居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.3%，低於路透調查中值2.5%，但仍創15個月最高水平

11月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲12.9%，高於路透調查中值12.4%

CPI按月上漲0.4%（路透調查中值為0.3%），PPI按月持平，CPI中食品價格按月上漲2.4%，非食品價格持平

11月扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲1.2%，較上月的1.3%略有回落

方正中期期貨金融衍生品研究員彭博指出，PPI按年漲幅主要由於10月以來國家重點對煤炭以及大宗商品一系列調控措施效果顯現，煤炭價格下跌帶動相關大宗商品大幅下挫，從而使得PPI走弱。從近幾個月商品價格持續走弱看，後續PPI價格仍有望繼續回落。 CPI方面整體走強，因蔬菜和豬肉價格上漲，但近期豬肉價格和蔬菜價格有所回落，預計後續CPI仍將維持較低水平。

中國銀行研究員範若瀅認為，冬季肉類醃製、節日消費等對豬肉需求將起到提振作用，年底豬肉價格有望繼續按月上升；但由於年底翹尾因素影響減弱，預計12月CPI按年漲幅將略有回落；PPI漲幅拐點已現，考慮到未來國際大宗商品繼續上漲動力減弱、國內保供穩價政策持續顯效，PPI漲幅或將進一步回落。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，PPI大概率已經見頂，但下行的速度還有很大不確定性。上游價格並沒有像煤炭顯示的那樣快速下滑，上游還是處於緊平衡狀態。受菜價等放緩的影響，CPI預計12月會回落一些。

周浩指，對於貨幣政策來說，目前是一個比較好的窗口期，在CPI沒有明顯上揚、PPI見頂的這一段時期，貨幣政策可以相對寬鬆一些，保增長更重要。

華寶基金首席經濟學家李慧勇指出，在10月份一系列保供穩價措施後得到遏制，上游原材料漲價壓力得到明顯緩解。上個月PPI已經迎來拐點，明年全年料平均上漲2至3%，總體上呈「前高後低」趨勢。

李慧勇指，PPI通脹迎來拐點後，對貨幣政策的掣肘提供緩解。經濟下行壓力是中國當前主要矛盾，降準降息工具仍有空間。預計明年一季度會再次降準；降息則根據政策效果而定，若有必要3至4月可能會調降。

責任編輯：蒯宇澄

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