深圳籲全民節約用水 指面臨逾40年來最嚴重旱情

據深圳新聞網報道，深圳正面臨1979年建市以來最嚴重的旱情。預估今冬明春，深圳每日用水量缺口平均約達100萬立方米（100萬噸），甚至可能出現秋、冬、春、夏四季連旱的特枯水情。為此，深圳近日已發布《節約用水倡議書》，呼籲全體市民節約用水、共體時艱。

每日缺水100萬噸 50噸缺口需全民節水解決

深圳市水務局昨日（8日）表示稱，今冬明春，深圳城市用水量缺口平均約每日100萬立方米，可通過本地飲用水源水庫應急儲備水量解決50萬立方米的缺口，剩餘50萬立方米缺口需通過全民節水壓減用水量來解決。

深圳市水務局指，8日起，將精準降低用水供水壓力，部分多層小區高樓層用戶的用水體驗會下降，呼籲廣大市民諒解。

深圳市節水辦工作人員坦言：「再不節約用水，（如果）明年持續乾旱，深圳水庫庫存或面臨枯竭，可能會限水。」

深圳本地媒體報道稱，自2019年秋天以來，廣東省就持續少雨，主要江河水位比往年同期明顯偏低。提供深圳90％用水來源的東江流域，則遭遇1963年以來最嚴重旱情，流域內三大水庫蓄水量較往年偏少55％以上。加上未來受到拉尼娜現象影響，估計很可能形成秋、冬、春、夏四季連旱的特枯水情。深圳市已於11月17日啟動抗旱Ⅳ級應急響應，全市正面臨建市以來最嚴重旱情。

疫情留深、全面復工等增加用水量

報道指出，深圳同時還面臨強勁的用水需求。相較於去年，今年深圳自來水供水量增幅達9.3%，遠高於以往平均2%的增幅，預計今年自來水供水量將高達19.4億立方米，比去年增長1.5億立方米，用水總量、增幅都將創下深圳建市以來最高記錄。

今年深圳用水量突然升高，給供水部門帶來壓力。深圳市水務局水資源管理處處長張建安分析，這或許與疫情期間市民留深過年過節有較大關係，再加上持續乾旱綠化澆灌用水增加、全面復工復產等諸多原因導致了用水量增加。

他表示，在嚴重旱情和全市用水需求高速增長的雙重影響下，深圳今冬明春供水安全形勢形勢異常嚴峻，全民節約用水刻不容緩。

深圳市水務局供水管理處處長陳霞表示，按照深圳市常住人口1756萬來計算，如果每人每天節約10升水，就能節約17.56萬立方米水。她又介紹了一些節水技巧，如洗澡少洗1分鐘，可節約8升水；塗抹沐浴露或刷牙時，儘量關掉水龍頭；在馬桶的水箱裡放一瓶500ml毫升的水，每一次沖洗馬桶都可以節約500ml水。

責任編輯：蒯宇澄

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