美國民主峰會即將登場 中國官媒今晚開播專題片批美式民主

美國總統拜登將於周四至五（9至10日）主持首屆民主峰會線上會議。與此同時，中國環球電視網（CGTN）也將於周四、五晚播出專題片《起底「美式民主」》，宣稱要審視美國民主的倒退及對全球帶來的的危害。

央視報道指出，美國以「民主典範」自居，卻無視本國劣跡斑斑、岌岌可危的民主現狀和以戰爭為手段、強制對外輸出「美式民主」造成慘重的國際人道主義災難，召開所謂「民主峰會」，歪曲民主要義，亂設民主標準，甚至把民主當成服務一己之私的政治工具，在世界上搞各種小圈子，製造分裂和對抗。

報道提出，「美式民主」究竟是為民主，還是為霸權？ CGTN製造推出兩集專題片近距離審視。CGTN專題片《起底「美式民主」》將分為上、下集，在周四、五晚11時30分在CGTN英語頻道播出，CGTN官方網站同步上線。 CGTN西班牙語、法語、阿拉伯語、俄語頻道也將陸續播出上線。

美國民主峰會的110個受邀方當中，包括台灣，不包括中俄。北京已連番批評「美式民主」，又指「民主峰會」完全是場鬧劇，堅決反對美方邀台參加；並說「中國是當之無愧的民主國家」。

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責任編輯：林佩怡

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