【內地疫情】昨增60宗本土確診 浙江紹興18宗陽性涉一場喪事

內地昨日（8日）新增83宗新冠肺炎確診，本土病例佔60宗，涉及內蒙古、浙江、南京等地；另再多13宗本土無症狀感染。浙江紹興通報，當地已發現18宗陽性感染者，均與一場喪事相關聯。除首名確診病例外，其餘陽性個案全部都在受管控的密接者中發現，已轉送至隔離醫院診治。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為內蒙古呼倫貝爾市42宗；浙江12宗，包括紹興市9宗、寧波市3宗；黑龍江哈爾濱市4宗；江蘇南京市及雲南各1宗。 疫情未見緩和的內蒙古，累計491宗本土確診，呼倫貝爾滿洲里市佔451宗。

本土無症狀感染者方面，浙江報告12宗，紹興市佔8宗、寧波市3宗、杭州市1宗；餘下1宗在廣西崇左市。

紹興要求居民足不出戶 企業停工

在浙江紹興上虞區，首名確診病例未離開過當地；至12月1日，其核酸檢測均為陰性。12月1日至3日，因其奶奶離世，與省外回虞奔喪的堂弟有接觸，其堂弟返回省外後於12月7日確診。目前18例陽性感染者均與此次喪事相關聯，11例為近親關係，7例為遠親或朋友關係，。

紹興加強疫情防控，對管控社區嚴格採取居家隔離措施，要求居民足不出戶，嚴禁聚集。臨時管控區內除防疫需要和民生保障以外，其他各類企業暫時停工；居民基本生活必需物資、急需藥品等統一組織上門配送。全區中小學校、幼兒園暫時停課。「紅事」一律停辦，「白事」經報告後一律簡辦。

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南京倡導市民非必要不離寧

此外，為有效阻止疫情擴散，南京市疫情防控工作指揮部發通告，要求嚴格人員出行管理，倡導全體市民非必要不離寧，非必要不前往中高風險地區所在城市和陸地邊境口岸城市。元旦、春節臨近，指揮部倡導有關單位盡量不組織年會、節慶等人員聚集活動。確需舉辦的應縮小規模，提前制訂疫情防控方案和應急處置預案，嚴格屬地備案管理，落實有關防控措施。

責任編輯：易燕丹

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