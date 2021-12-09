境外機構加速增持中國國債 創1月來新高

據彭博社報道，儘管聯儲會加速減碼的預期日益升溫，但出於對人民幣資產前景看好，境外機構仍在加速增持中國國債，創今年1月以來新高。

中債登數據顯示，11月境外機構淨增持878.62億元中國國債，較10月的241億美元明顯增加；外資持有的境內人民幣債券總額攀升至3.6萬億元，繼續創紀錄新高。

人民幣的強勢表現是外資加速買入中國國債的一個原因。在岸人民幣兌美元11月上漲0.63%，連續第四個月月度走升，而人民幣兌一籃子貨幣的表現更是升至逾六年高位。澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬表示，人民幣的韌性和低波動增加了中國國債的吸引力，而境外央行多元化其外匯存底亦帶來較強的資金流入。

同時，市場對於中國貨幣政策寬鬆的預期也推動11月中國國債明顯上漲，中美利差從10月末的142點一度收斂至11月下旬的122點，這也增加了交易盤的買入興趣。

隨著境外機構持有境內國債規模增至2.39萬億人民幣的新高，彭博計算顯示，境外機構持有中國國債的比重11月末升至10.9%，亦刷新紀錄高位。

此外，被動資金也在持續流入。中國國債已經於10月正式納入富時羅素的WGBI指數，據分析師測算將在未來三年給中國帶來1300億美元的配置資金。

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁