易綱：短期個別房企出現風險 不影響中長期市場正常融資功能

中國人民銀行行長易綱周四（9日）表示，短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。

易綱視像出席「香港國際金融中心地位與展望」聯合研討會時，回應近期美元債市場波動稱，香港作為成熟的國際金融中心，已建立了一整套高效的金融運作體系，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。

他表示，恒大的風險問題是市場事件，將按照市場化、法治化原則妥善處理，債權人和股東的權益將按照其法定受償順序得到充分的尊重。

▲ 易綱（資料圖片）

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另外，易綱表示，香港國際金融中心建設機遇與挑戰並存，人民銀行將一如既往支持香港國際金融中心建設。

他表示，將持續優化各項金融市場聯通機制，更好地滿足投資者的需求。香港並可進一步發展人民幣產品和工具。香港在人民幣國際化過程中發揮著重要的作用，可以滬深港通、債券通、跨境理財通等機制為切入點，擴大人民幣計價產品體系，完善風險管理工具。同時，香港可積極探索金融科技、大力發展綠色金融，及為「一帶一路」資金融通提供更大的支持。

責任編輯：林佩怡

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