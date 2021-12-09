  • 22°C
香港時間 : 20211209日 (四) 15:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

易綱：短期個別房企出現風險 不影響中長期市場正常融資功能

國情動向 14:55 2021/12/09

分享：

中國人民銀行行長易綱周四（9日）表示，短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。

易綱視像出席「香港國際金融中心地位與展望」聯合研討會時，回應近期美元債市場波動稱，香港作為成熟的國際金融中心，已建立了一整套高效的金融運作體系，對於相關問題的處理也有清晰的法律規定和程序。短期個別房地產企業出現風險，不會影響中長期市場的正常融資功能。

他表示，恒大的風險問題是市場事件，將按照市場化、法治化原則妥善處理，債權人和股東的權益將按照其法定受償順序得到充分的尊重。

易綱（資料圖片）

【許家印有救】「白武士」終於現身 何以恒大股價繼續破底？（第三版）

恒大重組幾無懸念 設風險化解委員會

另外，易綱表示，香港國際金融中心建設機遇與挑戰並存，人民銀行將一如既往支持香港國際金融中心建設。

他表示，將持續優化各項金融市場聯通機制，更好地滿足投資者的需求。香港並可進一步發展人民幣產品和工具。香港在人民幣國際化過程中發揮著重要的作用，可以滬深港通、債券通、跨境理財通等機制為切入點，擴大人民幣計價產品體系，完善風險管理工具。同時，香港可積極探索金融科技、大力發展綠色金融，及為「一帶一路」資金融通提供更大的支持。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港 國際金融中心 債券通 跨境理財通 綠色金融 人民幣產品 債券 經濟 易綱 恒大

下一篇文章

美國民主峰會即將登場 中國官媒今晚開播專題片批美式民主
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中美角力】沙利文：美國將採取一切可能行動確保大陸不會武力攻台
【中美角力】沙利文：美國將採取一切可能行動確保大陸不會武力攻台
立陶宛被除名後據傳重回中國海關系統 貨物通關程序拉長
立陶宛被除名後據傳重回中國海關系統 貨物通關程序拉長
約翰遜：英國不派任何官員出席北京冬奧 中方批政治炒作（第三版）
約翰遜：英國不派任何官員出席北京冬奧 中方批政治炒作（第三版）
習近平：中國共產黨始終尊重和保障人權
習近平：中國共產黨始終尊重和保障人權
【中美角力】美軍最高將領：中國正擴大軍事力量 試圖修改全球既定規則
【中美角力】美軍最高將領：中國正擴大軍事力量 試圖修改全球既定規則
澳洲不派政府官員出席北京冬奧 中方批政治作秀（第二版）
澳洲不派政府官員出席北京冬奧 中方批政治作秀（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款