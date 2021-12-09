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房祖名首導電影等3年解封明上映 海報上導演被換人

社會熱點 15:26 2021/12/09

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香港藝人房祖名是香港動作巨星成龍與林鳳嬌的兒子，在2014年爆出吸食大麻事件，重創形象，近年來也鮮少出現在幕前，甚至還傳出他被列入「劣跡藝人」的名單內，導致先前執導的電影遲遲無法上映。他執導的電影在經歷了幾次改名後，終於將於明日在內地上映，只是宣傳海報上的導演一欄並不是他的名字。

該部電影《曾經相愛的我們》，由台灣藝人郭采潔和陳柏霖主演將於明天在內地正式上映，有台媒8日報道稱，該電影宣傳海報中的導演張小磊其實是該片副導演，本次屬「升級」為導演，真正的導演其實是房祖名。

這部電影因房祖名早前吸毒一波三折，房祖名涉嫌容留他人吸毒被判獲刑6個月，出獄後，他逐漸淡出熒幕。

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海報導演一欄原來是副導演

2018年1月初，沈寂已久的房祖名突然在個人社交媒體發帖，透露其執導的首部電影《北京晚九朝五》殺青，同時祝母親林鳳嬌生日快樂。電影講述一對戀人雖然相愛卻不得不對現實低頭妥協的故事，由陳柏霖、郭采潔、曾志偉等人出演，其父親成龍也來助陣。

該片原定於去年聖誕節前夕上映，因疫情撤檔後，改名《北京愛情圖鑒》並再次定檔今年3月12日，當時，劇組還註冊了官微並宣傳了一段時間，但在所有的宣傳海報、預告片中都沒有導演的名字。之後電影再次撤檔。

昨天（8日），多家台媒報道稱，如今，歷經8個多月後，《北京愛情圖鑒》再次改名，變成《曾經相愛的我們》，預計於12月10日正式在內地上映。從《曾經相愛的我們》的官微中可以發現，該片重新拍攝了宣傳海報，預告片也重新做了調整，不過，導演一欄並非房祖名，而是張小磊。

據了解，張小磊原為該片副導演，本次是「升級」為導演，「原本執導的導演已經不見房祖名的名字，而是將副導演張小磊『升級』成導演，並清楚地標示在海報上，該片的宣傳微博也找不到任何有關房祖名的蹤跡。」

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房祖名又名「陳祖明」，1982年12月3日出生於美國洛杉磯，曾以歌手和演員的身份在演藝圈活動。

2014年8月，北京警方確認演員柯震東與成龍之子房祖名因涉嫌吸毒，警方在其住所內搜到100多克大麻。房祖名涉嫌容留他人吸毒罪被刑拘。據央視《焦點訪談》報道，（當時）房祖名已有8年吸毒史，首次吸毒地點在荷蘭；柯震東則有兩年吸毒史，柯震東第一次吸毒正是在房祖名家中。

2014年9月18日，北京市人民檢察院通報，房祖名因涉嫌容留他人吸毒罪，被東城區人民檢察院正式批准逮捕。最終，房祖名獲刑6個月。

責任編輯：李冰琪

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