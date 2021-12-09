英美等國外交抵制北京冬奧 外媒分析京將這樣反制

美國當地時間週一（6日）正式宣佈外交抵制北京冬奧之後，近兩日澳洲、英國、加拿大也緊跟其後宣佈外交抵制，中國外交部連日警告「中方必將採取堅決反制措施」，有分析指，北京將從雙邊合作領域和對贊助奧運會的國際企業下手作出反制。

在8日的外交部例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌表示：「我們已經表明，美方將為其錯誤行徑付出代價，大家可以拭目以待。」外界對於中國將如何反制充滿臆測。據英國廣播電視公司（BBC）中文網引述美國卡特中心旗下「中美印象」網站主編劉亞偉指，對於中國來說，實質層面上的反制措施，「可能選擇並不多」，「最多就是在美國此前提出的願意合作的事務上，中方放慢腳步，包括在核武器控制、朝鮮半島、氣候變化等方面正在開展的雙邊對話」。

早前，外交部發言人趙立堅多次警告美方停止炒作外交抵制北京冬奧，週一他提到「以免影響中美在重要領域的對話合作」，週二他再警告「否則將損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作」。

劉亞偉認為，在經濟層面上，中美雙方對彼此商品徵收的關稅依然存在；政治層面上，制裁官員的舉措已經多次使用，沒有太大意義。

BBC引述經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）分析指，近期的事態發展在短期內可能使美中雙方「在工作層面上的接觸變得更加複雜，而通過更高級別的會晤來『重新平衡』關係的前景也將暗淡。」

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贊助企業面臨壓力

針對美澳外交抵制北京奧運， 經濟學人智庫分析，中國可能在與美商務合作上採取反制措施，比如通過行政延誤來影響產品和投資審批，或者對企業發起環境和工作安全合規方面的調查。

該智庫表示，由於美國在外交抵制中明確強調了人權問題，這「將給國際品牌在中國市場帶來挑戰，尤其是當外交抵制變得多起來。」贊助北京冬奧會的國際企業也可能聲譽受損，而選擇撤銷贊助的公司或面臨中國的反制威脅。

該智庫指出，「這可能加劇太平洋兩岸企業面臨的政府壓力和其他監管阻力，包括在金融和技術領域。」

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責任編輯：袁瑋婧

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