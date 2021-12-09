  • 22°C
香港時間 : 20211209日 (四) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英美等國外交抵制北京冬奧 外媒分析京將這樣反制

國情動向 16:39 2021/12/09

分享：

美國當地時間週一（6日）正式宣佈外交抵制北京冬奧之後，近兩日澳洲、英國、加拿大也緊跟其後宣佈外交抵制，中國外交部連日警告「中方必將採取堅決反制措施」，有分析指，北京將從雙邊合作領域和對贊助奧運會的國際企業下手作出反制。

在8日的外交部例行記者會上，中國外交部發言人汪文斌表示：「我們已經表明，美方將為其錯誤行徑付出代價，大家可以拭目以待。」外界對於中國將如何反制充滿臆測。據英國廣播電視公司（BBC）中文網引述美國卡特中心旗下「中美印象」網站主編劉亞偉指，對於中國來說，實質層面上的反制措施，「可能選擇並不多」，「最多就是在美國此前提出的願意合作的事務上，中方放慢腳步，包括在核武器控制、朝鮮半島、氣候變化等方面正在開展的雙邊對話」。

早前，外交部發言人趙立堅多次警告美方停止炒作外交抵制北京冬奧，週一他提到「以免影響中美在重要領域的對話合作」，週二他再警告「否則將損害兩國在一系列重要領域和國際地區問題上的對話合作」。

劉亞偉認為，在經濟層面上，中美雙方對彼此商品徵收的關稅依然存在；政治層面上，制裁官員的舉措已經多次使用，沒有太大意義。

BBC引述經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）分析指，近期的事態發展在短期內可能使美中雙方「在工作層面上的接觸變得更加複雜，而通過更高級別的會晤來『重新平衡』關係的前景也將暗淡。」

美外交抵制北京冬奧 中國外交部：美將為錯誤行徑付出代價

【中美角力】白宮宣布外交抵制北京冬奧 中使館：沒人在乎（第二版）

贊助企業面臨壓力

針對美澳外交抵制北京奧運， 經濟學人智庫分析，中國可能在與美商務合作上採取反制措施，比如通過行政延誤來影響產品和投資審批，或者對企業發起環境和工作安全合規方面的調查。

該智庫表示，由於美國在外交抵制中明確強調了人權問題，這「將給國際品牌在中國市場帶來挑戰，尤其是當外交抵制變得多起來。」贊助北京冬奧會的國際企業也可能聲譽受損，而選擇撤銷贊助的公司或面臨中國的反制威脅。

該智庫指出，「這可能加劇太平洋兩岸企業面臨的政府壓力和其他監管阻力，包括在金融和技術領域。」

加拿大外交抵制北京冬奧 中方提嚴正交涉 

澳洲不派政府官員出席北京冬奧 中方批政治作秀（第二版）

約翰遜：英國不派任何官員出席北京冬奧 中方批政治炒作（第三版）

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

奧運會 制裁 外交 人權 政治 加拿大 澳洲 英國 美國 中國市場

下一篇文章

路透：中國施壓跨國企業 斷絕與立陶宛合作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

習近平：中國共產黨始終尊重和保障人權
習近平：中國共產黨始終尊重和保障人權
【中美角力】美軍最高將領：中國正擴大軍事力量 試圖修改全球既定規則
【中美角力】美軍最高將領：中國正擴大軍事力量 試圖修改全球既定規則
加拿大外交抵制北京冬奧 中方提嚴正交涉
加拿大外交抵制北京冬奧 中方提嚴正交涉
澳洲不派政府官員出席北京冬奧 中方批政治作秀（第二版）
澳洲不派政府官員出席北京冬奧 中方批政治作秀（第二版）
約翰遜：英國不派任何官員出席北京冬奧 中方批政治炒作（第三版）
約翰遜：英國不派任何官員出席北京冬奧 中方批政治炒作（第三版）
立陶宛被除名後據傳重回中國海關系統 貨物通關程序拉長
立陶宛被除名後據傳重回中國海關系統 貨物通關程序拉長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款