報告：內地兒童肥胖率逐年升高 心理健康問題突出

中國兒童中心和社會科學文獻出版社在北京聯合發布《兒童藍皮書：中國兒童發展報告（2021）》，分析2010至2019年這10年間，中國兒童主要的健康問題變化情況。報告指出，中國中小學生超重肥胖率上升，達24.2%；同時，兒童青少年的心理健康問題不容忽視，出現抑鬱等症狀的情況高達26.3%。

鄉村學生超重肥胖率升幅高於城市

澎湃新聞引述有關報告稱，2010至2019年，兒童青少年營養不良問題持續改善，但超重肥胖問題越發嚴重。報告顯示，2010年中國中小學生超重肥胖率為15.5%，2014年上升到20.4%，2019年繼續上升至24.2%。這十年間，中小學生超重肥胖率上升了8.7個百分點。

其中，2019年小學生、初中生和高中生超重肥胖率分別為26.2%、23.1%和21.0%。男生超重肥胖率始終高於女生，並且在2010至2019年超重肥胖率上升幅度高於女生，2019年男生超重肥胖率比女生高9.7 個百分點。

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值得注意的是，城市學生超重肥胖率始終高於鄉村學生，但2010至2019年鄉村學生超重肥胖率上升幅度高於城市學生，2019年城鄉學生超重肥胖率差距縮小到3.7個百分點。

約3千萬兒童青少年受情緒問題困擾

此外，報告指出，兒童青少年的心理健康問題越來越多。2018年《中國青年發展報告》顯示，中國17歲以下兒童青少年中，有約3,000萬人受到各種情緒和行為問題的困擾。2019年中國青少年研究中心與中國科學院心理研究所針對青年的心理健康專題調查也顯示，14至18歲青少年有7.7%有憂鬱問題，5.1%存在重度焦慮情況。

報告引述研究稱，中國兒童青少年憂鬱症狀的發生率，隨著時間推移上升，2000年之前發生率的估計值為18.4%，到2016年後，發生率已經上升到26.3%。兒童青少年心理健康問題已經成為不可忽視的公共衛生問題。

責任編輯：易燕丹

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