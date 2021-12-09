外交部：不擔心「外交抵制」引連鎖反應 美英澳加將付出代價

美、澳、英、加等西方國家相繼宣布「外交抵制」北京冬奧，中國外交部今日（9日）指，上述國家利用奧運進行政治操弄，必將為其錯誤行徑付出代價，並重申中方從未向其發出邀請，也不擔心外交抵制會引發所謂的連鎖反應。目前已有不少國家元首及王室成員註冊出席，中方對他們表示歡迎。

外交部發言人汪文斌指， 奧運是廣大運動員和體育愛好者的盛會，非政客們表演的舞台，美、澳、英、加等個別國家拒絕共提休戰決議，自編自導自演不派官員出席的鬧劇，站在了奧林匹克大家庭的對立面，中方希望相關國家踐行「更團結」的奧林匹克精神，不要做破壞奧林匹克事業的ABC（ USA，Australia，Great Britain and Northern Ireland，Canada） 。他又指，中日在互相支持 對方舉辦奧運上有重要共識，現在輪到日方體現應有的信義。

汪指不擔心 外交抵制 會引發連鎖反應，且 事實恰好相反，中方看到的是國際社會的絕大多數國家都支持北京冬奧會的成功舉辦， 第76屆聯合國大會協商一致通過休戰決議，173個聯合國會員國共提該決議，許多成員國代表踴躍發言，這本身就體現了國際社會對奧林匹克運動的支持。

有外媒提問稱，除了俄羅斯外，中國還邀請了哪些國家領導人出席？ 汪指，各國領導人出席奧運會是由本國奧委會邀請，在國際奧委會系統註冊。 目前已經有不少國家元首、政府首腦和王室成員註冊出席北京冬奧，中方對他們表示歡迎。

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