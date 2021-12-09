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路透：中國施壓跨國企業 斷絕與立陶宛合作

國情動向 16:37 2021/12/09

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路透社報道，一名立陶宛政府高層名一個行業機構透露，中國已告訴多間跨國公司斷絕與立陶宛的關係，否則將面臨被排除在中國市場之外。北京方面未有回應。

中方上月將與立陶宛的外交關係降為代辦級，對立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」表示強烈不滿和嚴正抗議。外界一直關注中方會否有進一步行動。

立陶宛被除名後據傳重回中國海關系統 貨物通關程序拉長

經貿領域懲罰立陶宛？中國外交部：做錯事必付代價

路透報道指出，立陶宛與中國的直接貿易額不大，但其出口導向經濟中有數百間公司生產家具、激光器、食品和服裝等產品，供應綬在中國銷售的跨國公司。

立陶宛副外長Mantas Adomenas表示，中國一直在向跨國公司傳遞信息，如果使用立陶宛的零部件和用品，將不再被允許向中國市場銷售或在中國取得供應，「已經看到一些公司取消了與立陶宛供應商的合同」，但他未有透露受影響的公司或供應商。

另外，代表數千間公司的立陶宛工業家聯盟也證實，一些從立陶宛供應商購買商品的跨國公司，已成為中國的目標。該聯盟主席Vidmantas Janulevicius表示，本周第一次看到中國直接向一供應商施壓，要求其放棄立陶宛製造的商品，「對我們來說，最痛苦的部分是，它是一家歐洲公司」，許多立陶宛企業是這些公司的供應商。

責任編輯：林佩怡

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路透社 產品 外交 商品 經濟 立陶宛 銷售 歐洲 北京 中國市場

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