路透：中國施壓跨國企業 斷絕與立陶宛合作（第二版）

路透社報道，一名立陶宛政府高層名一個行業機構透露，中國已告訴多間跨國公司斷絕與立陶宛的關係，否則將面臨被排除在中國市場之外。

＊17：04 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌周四（9日）表示，‌‌不了解有關具體情況。但強調中方一貫按照‌‌世貿組織的規則辦事‌。

他批評立陶宛背信棄義，‌‌公然違背建交時‌‌向中方所做的政治承諾，在世界上製造「一中一台」，‌‌嚴重損害中國國家主權和領土完整，‌‌在國際上開創惡劣先例，‌‌性質極為惡劣。 ‌‌中方堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護自身的核心利益。 ‌‌

中方上月將與立陶宛的外交關係降為代辦級，對立陶宛允許設立「駐立陶宛台灣代表處」表示強烈不滿和嚴正抗議。外界一直關注中方會否有進一步行動。

立陶宛被除名後據傳重回中國海關系統 貨物通關程序拉長

經貿領域懲罰立陶宛？中國外交部：做錯事必付代價

路透報道指出，立陶宛與中國的直接貿易額不大，但其出口導向經濟中有數百間公司生產家具、激光器、食品和服裝等產品，供應綬在中國銷售的跨國公司。

立陶宛副外長Mantas Adomenas表示，中國一直在向跨國公司傳遞信息，如果使用立陶宛的零部件和用品，將不再被允許向中國市場銷售或在中國取得供應，「已經看到一些公司取消了與立陶宛供應商的合同」，但他未有透露受影響的公司或供應商。

另外，代表數千間公司的立陶宛工業家聯盟也證實，一些從立陶宛供應商購買商品的跨國公司，已成為中國的目標。該聯盟主席Vidmantas Janulevicius表示，本周第一次看到中國直接向一供應商施壓，要求其放棄立陶宛製造的商品，「對我們來說，最痛苦的部分是，它是一家歐洲公司」，許多立陶宛企業是這些公司的供應商。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁