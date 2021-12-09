四川日報：未來川渝兩地有望落地新的交易所

四川日報12月9日發布文章稱，日前，《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》發佈，綱要指出，「支持重慶開展區域性股權市場制度和業務創新」。這一句看似不起眼的話，在金融業內人士看來，實則釋放了一個重大信號，未來，川渝兩地有望落地新的交易所，這也將進一步豐富內地的多層次資本市場體系。

據統計，這份文件含「金」量十足，「金融」一詞出現了26次。西南財大成渝經濟區發展研究院院長楊繼瑞表示，目前西部金融中心建設有一個很大的短板，長三角地區有上交所，粵港澳地區有深交所，澳門、香港等也有證券交易所，現在北京也有北交所，應該在成渝地區建立一個類似西部新三板的市場，才能夠更好地托起金融中心的這個高地。

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報道稱，今年以來，成渝加快共建西部金融中心。重慶市和四川省分別把「推動共建西部金融中心」和「加快共建西部金融中心」寫進各自的政府工作報告。兩地的主管部門、金融機構和行業協會合作進一步加強，基礎設施的互通互聯、數據共享平台的搭建、區域性股權市場的聯動，都推動金融市場、金融服務的一體化發展。

報道提到，對於成渝地區未來發展的建議，多位業界人士表示，由於是合力共建，兩地還需在「共」字上下苦功夫。首先要加強制度建設，形成共建共享發展機製。還要實現產業鏈、供應鏈、價值鏈、創新鏈的共建共享。同時，兩地在認識上要高度的一致，只有在認識上達成共識，才能在行動上步調一致。

此外，今日由上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所合作發起，西部地區證監會各派出機構和地方金融局共同主辦的證券交易所聯合培育活動西部專場在成都舉行。三家交易所相關負責人均表示，將助力西部地區資本力量高質量發展。

責任編輯：李冰琪