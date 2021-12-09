四川日報：未來川渝兩地有望落地新的交易所，將豐富中國多層次資本市場體系 

四川日報12月9日發布文章稱，日前，《成渝地區雙城經濟圈建設規劃綱要》發佈，綱要指出，「支持重慶開展區域性股權市場制度和業務創新」。這一句看似不起眼的話，在金融業內人士看來，實則釋放了一個重大信號，未來，川渝兩地有望落地新的交易所，這也將進一步豐富內地的多層次資本市場體系。

據統計，這份文件含「金」量十足，「金融」一詞出現了26次。西南財大成渝經濟區發展研究院院長楊繼瑞表示，目前西部金融中心建設有一個很大的短板，長三角地區有上交所，粵港澳地區有深交所，澳門、香港等也有證券交易所，現在北京也有北交所，應該在成渝地區建立一個類似西部新三板的市場，才能夠更好地托起金融中心的這個高地。

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報道稱，今年以來，成渝加快共建西部金融中心。重慶市和四川省分別把「推動共建西部金融中心」和「加快共建西部金融中心」寫進各自的政府工作報告。兩地的主管部門、金融機構和行業協會合作進一步加強，基礎設施的互通互聯、數據共享平台的搭建、區域性股權市場的聯動，都推動金融市場、金融服務的一體化發展。

報道提到，對於成渝地區未來發展的建議，多位業界人士表示，由於是合力共建，兩地還需在「共」字上下苦功夫。首先要加強制度建設，形成共建共享發展機製。還要實現產業鏈、供應鏈、價值鏈、創新鏈的共建共享。同時，兩地在認識上要高度的一致，只有在認識上達成共識，才能在行動上步調一致。

責任編輯：李冰琪