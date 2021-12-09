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人行上調外匯存款準備金率 離岸人幣急挫逾300點

經濟脈搏 20:01 2021/12/09

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人民幣匯價創3年半新高後，中國人民銀行宣布，自2021年12月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。

消息公布後，離岸人民幣兌美元（CNH）短線快速走弱，截至發稿，離岸價急挫逾300個點子，跌破6.36、6.37關口，最低報6.3784。

你可能有興趣→*人行降準釋放萬億資金 看清受惠股咪炒錯隔離*【按此速睇】

人行上次調高金融機構外匯存款準備金率是5月31日，6月15日生效，為2014年以來再度調整，當時由5%加至7%。

所謂外匯存款準備金率，是金融機構繳存人民銀行的外匯存款準備金與其外匯存款總額的比例。

人民幣匯價近期明顯走強，人行此舉減少市場上美元流動性，減緩人民幣急升壓力。人民幣兌美元在岸價（CNY）今日收報6.3457，較上日收市價升78點子，續刷新逾3年半新高；離岸價（CNH）今早一度升穿6.34，高見6.3394。

人民幣中間價今日報6.3498， 較上日升179個點子或0.28%，亦創3年半以來新高。

在岸人民幣收升78點子 續刷逾3年半新高（第二版）

責任編輯：蒯宇澄

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