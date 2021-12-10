▲ 【中美角力】中紀委刊文指美國民主峰會是「假民主 真霸權」

由美國發起的「民主峰會」一連兩日以視像方式舉行，中俄未獲邀請，台灣則在名單上。中紀委網站刊文指，由「民主倒退國家」舉辦「民主峰會」，是假民主、真霸權。

學者：美國意圖是基於冷戰思維

中央紀委國家監委網站今日刊出中國社科院美國研究所社會文化研究室副主任、研究員魏南枝接受訪問的報道。

魏南枝說，美國民主峰會受邀參加者名單體現「一個混亂」和「一個明確」相結合的特點。「一個明確」是指美國政府搞民主峰會的意圖，即基於冷戰思維、用意識形態劃分陣營。

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「一個混亂」則是指，雖然美國政府自封為民主峰會唯一的評判者，但其評判標準是多重甚至混亂的：中國和俄羅斯沒有被邀請，美國的盟友埃及、北約成員國土耳其、歐盟和北約成員國匈牙利、很多亞非拉國家都沒有被邀請；中國台灣地區被邀請了，盡管試圖以「民主政府」的頭銜來混淆概念，地緣政治的考慮卻非常清楚；中東國家中只有以色列和伊拉克獲邀，亞太地區的新加坡、泰國等不在名單上……這表明美國政府並不在乎明確民主的評判標準，而只在乎美國自身的戰略利益。

學者：民主峰會逆世界潮流而動

魏南枝說，民主峰會按美國的所謂標準，將世界各國分為民主國家和非民主國家，這種黑白二分法錯在既看不到人類治理方式的多樣性，也看不到民主自身的形式多樣性，只看到美國霸權利益的唯一性。將美式民主視為唯一的政治標准甚至道德標準，不僅是對歷史的無知，更是對包括西方其他國家在內的世界各國歷史和不同治理方式的蔑視。

魏南枝又指，民主峰會是逆世界潮流而動，只會讓世界人民進一步感受到美式民主的寡頭政治本質，讓世界各國了解美國政府高喊「民主」背後的自私自利和美國霸權優先的本質，又如何能夠實現美國的預期目標呢？美國學者約書亞·科蘭茲克直言，近年來，美國在世界各地的民主形象已遭到可怕打擊，全球對美式民主持悲觀態度，在這種形勢下，美國搞所謂民主峰會只會淪為空談俱樂部。

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雖然美國政府希望用民主峰會維護其霸權地位，但其實際效果很有可能是進一步暴露美國的霸權危機：越來越多國家將會因此認識到，美國政府真正關注的是美國的霸權利益，而不是世界的民主。

美國總統拜登在民主峰會上表示，民主及普世人權，正在世界各地受到持續和令人震驚的挑戰，認為民主需要捍衞者。他承諾明年與國會合作斥資2.24億美元(約17.5億港元)在全球振興民主價值，包括增加政府政策透明度、人權保障、打擊腐敗和支持媒體言論自由等。

責任編輯：尹航

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