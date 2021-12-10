尼加拉瓜與台斷交 與北京恢復外交關係

中美洲國家尼加拉瓜宣布與台灣斷絕外交關係，停止任何接觸和官方關係，承認一個中國原則，聲明稱「中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。台灣的外交部表示對此至感痛心與遺憾，終止與尼國外交關係。

京：順應大勢、合乎民心的正確抉擇

新華社報道，今日（10日）中國和尼加拉瓜復交，雙方在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，兩國政府決定自公報簽署之日起，相互承認並恢復大使級外交關係。外交部發言人指，尼加拉瓜同台灣斷絕所謂的「外交關係」，同中華人民共和國恢復外交關係，是順應大勢、合乎民心的正確抉擇，中方對此表示高度讚賞。

這次是尼加拉瓜第二次與台斷交，對上一次是1985年，而兩次斷交都在出身左派的總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間。外媒指出，尼加拉瓜與台斷交對美國是個打擊；而奧蒂嘉的政府與美國關係幾個月來不斷惡化。

尼加拉瓜與台斷交後，台灣只剩下14個「邦交國」。早前，台灣另一「邦交國」、中美洲國家洪都拉斯舉行總統選舉，當選的卡斯特羅（Xiomara Castro）曾表示不排除與北京建交，但選後副總統人選之一的納斯拉亞（Salvador Nasralla）表示，新政府優先考量與美國的關係，不計劃與北京建交，被指暗示卡斯特羅的立場與選前截然不同。

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責任編輯：林佩怡

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