尼加拉瓜與台斷交 與北京恢復外交關係（第三版）

中美洲國家尼加拉瓜宣布與台灣斷絕外交關係，停止任何接觸和官方關係，承認一個中國原則，聲明稱「中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。台灣的外交部表示對此至感痛心與遺憾，終止與尼國外交關係。

＊13：08 新增台灣方面更多回應

＊13：11 新增大陸國台辦回應

新華社報道，今日（10日）中國和尼加拉瓜復交，雙方在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》，兩國政府決定自公報簽署之日起，相互承認並恢復大使級外交關係。

京讚順應大勢、合乎民心的正確抉擇

外交部發言人指，尼加拉瓜同台灣斷絕所謂的「外交關係」，同中華人民共和國恢復外交關係，是順應大勢、合乎民心的正確抉擇，中方對此表示高度讚賞。

大陸國台辦發言人馬曉光表示，台灣是中國的一部分。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識。我們讚賞有關國家順應大勢，支持中國的統一事業，「歡迎所剩無幾的若干個台所謂『邦交國』認清大勢，早日站到歷史正確的一邊」。強調「台獨」是絕路，任何人任何勢力都阻擋不了祖國完全統一和中華民族偉大復興的歷史大勢。

這次是尼加拉瓜第二次與台斷交，對上一次是1985年，而兩次斷交都在出身左派的總統奧蒂嘉（José Daniel Ortega Saavedra）主政期間。外媒指出，尼加拉瓜與台斷交對美國是個打擊；而奧蒂嘉的政府與美國關係幾個月來不斷惡化。

尼加拉瓜與台斷交 外媒分析：對美國是個打擊

尼加拉瓜與台斷交後，台灣只剩下14個「邦交國」。早前，台灣另一「邦交國」、中美洲國家洪都拉斯舉行總統選舉，當選的卡斯特羅（Xiomara Castro）曾表示不排除與北京建交，但選後副總統人選之一的納斯拉亞（Salvador Nasralla）表示，新政府優先考量與美國的關係，不計劃與北京建交，被指暗示卡斯特羅的立場與選前截然不同。

台灣的蔡英文總統表示，台灣的民主愈成功，國際的支持愈強，來自威權陣營的壓力也會愈大，但不因此改變台灣堅持參與國際民主社群的決心跟努力。台灣的行政院長蘇貞昌則稱，北京用盡手法讓台灣孤立，但有相同民主自由價值的國家愈來愈支持台灣，呼籲全民支持政府，要更團結。

【兩岸角力】基里巴斯與台斷交 京高度讚賞美表失望

中國將立陶宛外交關係降為代辦級 專家稱釋4信號：不排除斷交

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁