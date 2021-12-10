【三孩政策】內地多地出台多孩家庭住房優惠政策

內地自今年五月出台「三孩政策」，隨後多地曾密集出台配套政策，近日優惠政策涉及到住房優惠。

據第一財經網報道，江蘇省海安市、甘肅張掖市臨澤縣、北京、安徽、廣東等地相繼推出支持三孩政策落地的住房類配套措施，對符合住房保障條件且有未成年子女的家庭，優先予以保障。

江蘇海安三孩家庭每平方米400元住房補貼

據海安市人民政府官方微信公眾號「海安發布」本月7日消息，海安市住建局、自然資源規劃局等五部門出台的《關於促進城鄉統籌改善居住條件的暫行辦法》，對子女未滿18歲的二孩、三孩家庭，在市場價格基礎上二孩家庭給予每平方米200元（人民幣，下同）、三孩家庭給予每平方米400元的優惠。

在甘肅，根據臨澤縣人民政府9月出台的政策，政府對生育二孩、三孩的家庭，提供生育津貼、育兒補貼、就讀幼兒園資助、購房補助等資助。其中，對生育二孩、三孩的臨澤戶籍常住家庭，在城區購買商品房時，給予4萬元的政府補助，在如周圍村鎮等集中居住區購買商品房時，給予3萬元的政府補助。

【三孩政策】鼓勵生育 北京多孩家庭優先配公租房

【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩 廣東有村生一個補貼9萬

北京等地也有公租房配套或優先計劃

除臨澤縣外，北京、安徽、廣東等地也相繼提出，在保障性住房方面，對於多孩家庭，予以優先照顧。根據12月1日廣東通過的人口與計劃生育條例，將通過財政、稅收、教育、住房等支持措施，減輕多孩家庭負擔，並在就業服務、配租公租房等方面給予適當照顧。而在10月初，北京朝陽區已啟動首批對多孩家庭直接配公租房的計劃，成為全國首個在公租房分配生落實三孩政策的城市。

易居研究院智庫中心總監嚴躍進稱，地方發布對居民改善型購房需求給予明確支持的政策，尤其是對於普通改善型購房需求和三孩家庭購房需求，海安市都給予了明確的政策鼓勵，這具有非常好的導向意義。

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁