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法國無計劃外交抵制 聯合國秘書長將出席北京冬奧 京回應（第二版）

國情動向 17:06 2021/12/10

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周四（9日）表示，法國無計劃加入美國等其他國家外交抵制北京冬奧，並表示不應將奧運政治化。另一方面，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）亦已接受邀請，將會出席北京冬奧會的開幕式。

*17：06 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人汪文斌周五（10日）表示，越來越多國家政府和國際奧委會公開表態支持北京冬奧，國際奧委會主席巴赫也表示，舉辦奧運會是為了團結世界，政治勢力介入奧運會將導致奧林匹克運動的終結。奧運會如果被用來加劇世界衝突和分歧將違背國際奧委會的使命。

他強調，歡迎各國運動員及相關人士來華參加明年北京冬奧，願同各方一道踐行更團結的奧林匹克精神，為促進奧林匹克事業作出新的貢獻。

馬克龍：外交抵制僅具象徵意義

據英國廣播公司（BBC）報導，馬克龍表示，法國無意外交杯葛明年舉行的北京冬季奧運會，稱有關行為微不足道，僅具象徵意義。他指出，要麼選擇「全面抵制」，不派運動員參賽，要麼嘗試以更有效的行動去作出改變。

法國教育部長稱不會外交抵制北京冬奧 外長卻這樣說

外交部：不擔心「外交抵制」引連鎖反應 美英澳加將付出代價

英美等國外交抵制北京冬奧 外媒分析京將這樣反制

馬克龍補充指，奧運會不應被政治化，他寧願做一些帶來實際效果的事情，與國際奧委會合作，保障運動員的安全和健康。

值得注意的是，法國首都巴黎將於2024年舉辦第33屆夏季奧運，在今年的東京奧運會閉幕式上，日本與法國進行夏季奧運舉辦權交接儀式。馬克龍也是疫情之下，全球唯一宣佈參加東京奧運開幕的外國元首。

另外，聯合國秘書長古特雷斯的發言人9日表示，古特雷斯收到國際奧委會的邀請，並確定將會出席明年2月在北京舉行的冬季奧運。

責任編輯：易燕丹

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