人行出招抑升勢 人幣中間價跌逾200點 在岸價曾穿6.38

人行昨晚宣布上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，抑制人民幣升勢。今日人民幣對美元中間價報6.3702，較上日跌204點子。早段人民幣在岸價一度跌穿6.38，低見6.3835。

周五，人民幣對美元中間價報6.3702，較上日中間價報6.3498，跌204點子或0.32%。人民幣對美元在岸價（CNY）最新報6.3650，離岸價（CNH）最新報6.3659。

自7月底以來，人民幣對美元匯率已上漲逾2%。按貿易加權計算，處於 2015 年末以來的最高水平。路透社引述分析指出，人行調升外匯存款準備金率，反映對人民幣強勢的「不滿」。據測算，人行出招下可回收約200億美元的流動性。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，人行的舉措令人意外，因為美聯儲已在部署來年加息，而人行仍堅持調升外匯存款準備金率，顯示出它穩定外匯市場的決心。

法國外貿銀行駐香港經濟學家Gary Ng表示，人行此舉表明，人民幣升值太強太快，不得不出手。此舉將增加投機成本，迫使銀行持有更多外幣而不是將其兌換成人民幣。Gary Ng還指，隨著中國經濟下行壓力加大，人民幣過度走強並非增長的好兆頭，尤其是在明年第一季度基數較高的情況下。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽稱，人民幣匯率漲太猛，有單邊升值的壓力，另外境內美元太多了，需回收一些。李劉陽表示，如果這次效果不好，後面可能還有更多政策出台。

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責任編輯：尹航

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