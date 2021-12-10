報告：內地百城住宅庫存創五年來新高

受連續多月樓市降溫、交易下滑等影響，中國多地住宅庫存持續上升。易居房地產研究院今日（10日）發布的一份報告指出，當前百城庫存規模為2016年8月份以來的近五年多新高。

據中新社報道，報告指出，截至11月底，中國100個城市新建商品住宅庫存總量為52110萬平方米，按月增長2.1%，按年增長2.1%。庫存環比數據出現連續4個月正增長現象，而同比則連續36個月保持正增長態勢。當前百城庫存規模為2016年8月份以來的近五年多新高。

部分二三線城市庫存消化時間需二至三年

今年持續6個月的市場交易按月下跌態勢，導致樓市「供大於求」的現象出現。報告顯示，11月份，100個城市新建商品住宅供應量為4495萬平方米，而成交量為3437萬平方米。供大於求意味著房地產企業去庫存壓力和債務壓力進一步加大。

從庫存消化周期來看，11月份100個城市新建商品住宅存銷比即庫存去化周期為12.5個月，這也意味著以當前市場情況，消化完這些庫存需要12.5個月時間。觀察2016年8月份以來的百城庫存去化周期，總體上在10個月上下波動。

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從庫存結構來看，三四線城市庫存增加最多。報告指出，截至11月底，100個城市中一線、二線、三四線城市的新建商品住宅庫存總量分別為3052萬、26571萬和22487萬平方米，按年增速分別為-2.9%、-0.9%和6.7%。其中，三四線城市庫存出現連續37個月庫存規模同比正增長的態勢。

從城市來看，青海西寧、河南洛陽、浙江舟山、山東威海、江蘇江陰、黑龍江哈爾濱等庫存消化時間最長，普遍在二至三年左右，其中西寧庫存消化周期長達三年半。

▲ 部分二三線城市庫存消化時間需二至三年

分析：預計12月份和明年一季度 庫存壓力可得到緩解

分析認為，庫存走高意味著部分房企仍會選擇降價促銷，以回籠資金，樓市缺乏大幅反彈動力。

此外，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進說，近期高層會議指出「支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求」。預計12月份和明年一季度，部分庫存壓力大的三四線城市會調整購房政策，激活剛需和改善型購房需求，緩解去庫存的壓力。

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責任編輯：李冰琪

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