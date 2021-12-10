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尼加拉瓜與台斷交 外媒分析：對美國是個打擊

國情動向 12:54 2021/12/10

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中美洲國家尼加拉瓜與台灣斷絕外交關係，轉向與北京恢復外交關係。路透社形容，這是對美國的一個打擊。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周四（9日）表示，尼加拉瓜與台斷交的決定，未反映尼國人民的意願。美國鼓勵所有重視民主機制、透明公開、法治價值、以及促進國民經濟繁榮的國家，擴大與台灣的接觸。

尼加拉瓜與台斷交 與北京恢復外交關係

近月尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府與華府關係惡化。美國國務院周四稍早，進一步制裁奧蒂嘉的國安顧問蒙卡達勞（Nestor Moncada Lau），指控他操作進口和海關詐欺計劃，以為奧蒂嘉政府成員圖利。另外，拜登上月抨擊尼加拉瓜總統大選「造假」，因為長期執政的奧蒂嘉剷除挑戰者後，篤定贏得連續第4個任期。

對於尼加拉瓜與台斷交，路透引述一名熟悉區域事務的在台外交消息人士稱，此舉不令人意外，因為奧蒂嘉政權受華府制裁，自然轉向北京尋求援助和支持，「看來奧蒂嘉已經受夠了」。值得注意，今次是尼加拉瓜第二次與台斷交，兩次相隔36年，而且決定都是由奧蒂嘉主政期間。

「在美國後院點小火」

據台灣傳媒報道，淡江大學拉丁美洲研究所長宮國表示，尼國因選舉問題遭美制裁，財政成最大壓力來源，為此選擇北京靠攏。又認為，北京在美國後院，也就是拉丁美洲、中南美洲區域動作頻頻，對台灣始終存在壓力。台灣的前外交官趙麟也表示，這次斷交針對美國的可能性大過台灣，在美國後院放點小火。

尼加拉瓜轉向後，台灣的「邦交國」減至14個，包括洪都拉斯等8個拉丁美洲和加勒比海國家，其中洪都拉斯近被指邦交關係不穩。洪都拉斯總統當選人卡斯特羅（Xiomara Castro）曾表示不排除與北京建交，但選後其幕僚近日表示，不計劃與北京建交建交。

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責任編輯：林佩怡

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