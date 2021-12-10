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【內地疫情】昨增37本土確診涉5省 浙江兩地傳播鏈至少43人感染

社會熱點 13:35 2021/12/10

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內地昨日（9日）新增63宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔37宗，涉及內蒙古、浙江等5省；另再多23宗本土無症狀感染者，全部都在浙江。近日，浙江多地出現本土疫情，其中紹興市和杭州市的疫情高度關聯，多名感染者曾出席一場喪禮，兩地傳播鏈已造成至少43人染疫。

據國家衛健委通報，新增本土病例分佈為內蒙古呼倫貝爾市24宗；浙江5宗，包括紹興市3宗、寧波市2宗；雲南5宗；黑龍江哈爾濱市2宗；陝西西安市1宗。疫情持續的內蒙古，累計515宗本土確診病例，其中507宗由呼倫貝爾滿洲里市報告。

此外，昨日浙江本土無症狀感染者急增，其中紹興市9宗，杭州市7宗，寧波市7宗。

紹興杭州疫情 涉一喪事

澎湃新聞報道指，浙江紹興和杭州的疫情高度關聯，且與一場喪禮有密切關係。紹興上虞的首宗病例孫某是在例行核酸檢測中發現。因其奶奶離世，在舉行喪禮期間與省外回上虞奔喪的堂弟有接觸。堂弟返回省外後，12月7日被當地診斷為新冠肺炎確診病例。

【內地疫情】昨增60宗本土確診 浙江紹興18宗陽性涉一場喪事

隨後，紹興通報有18名新冠感染者與此次喪事相關聯，並對有關人員的密切接觸者和次密切接觸者進行管控，當中包括多名與喪事關聯的感染者，疫情傳播鏈進一步延長。截至12月9日，紹興此次本土疫情感染者為30人。

此外，除了孫某在外省確診的堂弟外，杭州蕭山有一名確診者吳某曾出席前述喪禮，令病毒在杭州進一步傳播。據通報，吳某參加完喪禮回杭後，他的女友及同事均受到感染。他們的密切接觸者在之後進行的核酸檢測中，再驗出多名無症狀感染者。截至12月9日，杭州此輪本土疫情已經導致包括吳某在內的13人感染。

網傳暫停收寄三地快遞 地方闢謠

由於浙江多地疫情未見緩和，網傳消息指全國暫停收寄紹興、杭州、寧波的快遞包裹。紹興市郵政管理局闢謠稱，該信息不實，請市民不要相信和傳播。相關工作人員表示，根據紹興市郵政快遞服務疫情防控情況通報，部分涉疫區域因實行封閉性管控已暫時停止收派服務，其他區域受管控影響，可能出現短暫延誤等情況，但收寄快件並不受影響。

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責任編輯：易燕丹

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