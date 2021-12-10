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市場料6.35是人行政策底 緩解人幣升值壓力措施或伺機而動

經濟脈搏 15:17 2021/12/10

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人行出招後，今日人民幣對美元中間價報6.3702，較上日跌204點子。市場認為，人行的措施可能明確了6.35是人民幣匯率短期的重要點位。不過，當前是市場傳統結匯需求的旺季，人行措施短期對人民幣的升值抑制作用可能有限，後面或有更多政策出台。

人行昨晚宣布上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點。周五，人民幣對美元中間價較上日跌204點子，大幅弱於市場預期，表明監管層正對近期人民幣升勢釋出強烈政策訊號。人民幣對美元在岸價（CNY）最新報6.3646，離岸價（CNH）最新報6.3685。

據路透社報道，一中資行交易員表示，人行兩次在人民幣對美元升至6.35附近出手調升外匯存款準備金率，傳遞出很清晰的政策訊號，「讓市場很清楚地看到央行的態度，6.35是政策底線。」

中金公司也稱，調升外匯存款準備金率可能明確了6.35是人民幣匯率短期的重要點位，受政策影響，人民幣匯率或短期回落。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰稱，在央行對人民幣升值劃出政策底線後，預計人民幣對美元在年底前可能重回6.4元上方。

雖然監管層已亮明政策底線，但分析人士也指出，目前正值年末季節性結匯高峰，短期仍是客盤需求主導市場，預期引導效果還有待觀察。

不過，人行仍有其他政策工具。高盛最新報告指出，人行抑制人民幣升勢的政策選項還包括通過口頭引導市場預期、重新啟用中間價逆周期因子、有序放寬資本流出渠道等方式。

人行出招抑升勢 人幣中間價跌逾200點 在岸價曾穿6.38

人行上調外匯存款準備金率 離岸人幣急挫逾300點

責任編輯：尹航

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