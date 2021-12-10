京指中尼復交沒經濟前提 環時：台灣離「邦交」剃光頭又近一步 （第二版）

中美洲國家尼加拉瓜宣布，與台灣斷絕外交關係，並轉向與北京建交。在北京，外交部發言人汪文斌周五（10日）表示，中尼復交‌‌是政治決策，‌‌絕不是‌‌交易籌碼；尼加拉瓜決定同中國復交‌‌是出於對一個中國原則的認同，‌‌是一項政治決斷，‌‌沒有任何經濟前提。 ‌‌中方高度讚賞尼方的立場。

*16：55 新增外交部回應

至此，台灣的「邦交國」只剩下14個。《環球時報》評論稱，台灣離「邦交」剃光頭又近一步，指尼加拉瓜與台「斷交」，是台當局「金援外交」又一次失敗；又稱北京與尼加拉瓜復交沒有附加任何經濟條件。

文章指出，中國大陸已成當今世界的頭部綜合力量，影響力全面擴大，與北京建交是所有國家的必然選擇，根本不是台灣當局通過撒錢能夠阻擋，也不是華盛頓用脅迫方式能夠長期壓制得住。文章又稱，台當局迅速宣布全面停止與尼加拉瓜雙邊合作和援助計劃，「清楚暴露了他們用金錢為台灣與個別小國『邦交』續命的醜惡嘴臉」。

王毅：數國保持與台「邦交」 因台「撒錢」、美國施壓

另據外交部網站，國務委員兼外長王毅與尼加拉瓜外長視像會晤後接受記者採訪，稱中方歡迎尼加拉瓜政府做出同台灣「斷交」、同中華人民共和國恢復外交關係的政治決斷。尼加拉瓜成為第181個同中國建立正常外交關係的國家。

▲ 王毅

他強調，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表包括台灣地區在內全中國的唯一合法政府。而世界上還有幾個國家仍然和台灣保持著所謂「邦交」關係，稱這是因為台灣當局大搞「撒錢」外交，不顧台灣民眾的福祉，也是由於美國不斷向這些國家施加各種各樣的壓力。

王毅批評美國的做法是雙重標準，指美國早在四十幾年前就同中國建立外交關係，有什麼權力阻攔別的主權國家做出自己的選擇？他相信這些國家遲早會遵循聯合國大會通過的2758號決議精神，同中國建立或恢復正常的外交關係，這只是時間問題，更是時代大勢，不可阻擋。

尼加拉瓜與台斷交 與北京恢復外交關係（第三版）

尼加拉瓜與台斷交 外媒分析：對美國是個打擊

觀察人士指出，近月尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府與華府關係惡化，奧蒂嘉政府人員受華府制裁，自然轉向北京尋求援助和支持。

稍早美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，尼加拉瓜與台斷交的決定，未反映尼國人民的意願。美國鼓勵所有重視民主機制、透明公開、法治價值、以及促進國民經濟繁榮的國家，擴大與台灣的接觸。

台灣的外交部表示至感痛心與遺憾，終止與尼國外交關係。台灣的蔡英文總統指，台灣民主愈成功，國際的支持愈強，來自威權陣營的壓力也會愈大，但不因此改變台灣堅持參與國際民主社群的決心跟努力。

責任編輯：林佩怡

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