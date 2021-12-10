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內地傳封殺美國電影 《蜘蛛俠》《Matrix 4》無得上畫？

社會熱點 16:04 2021/12/10

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美國帶頭宣布外交抵制北京冬奧後，內地盛傳已即時暫停引進或上映荷里活電影，並正準備公布檔期的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），突然沒了下文，明年初上映的《22世紀殺人網絡：復活次元》（The Matrix Resurrections）及其他大製作，恐怕也將受到牽連。

微博流傳多則類似消息指，中國將暫停購買所有荷里活電影，作為對美國的首波反制措施，首當其衝的是近日確定上映的《蜘蛛俠：不戰無歸》，其在公布檔期前的幾分鐘被叫停，基本上已等同禁播。國家電影總局還下了命令，全國各級傳媒不得宣傳任何有關美國電影的訊息。

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對美國的外交抵制，北京連日來已多次表明會堅決反制，「美方將為其錯誤行徑付出代價，大家可以拭目以待」。官方無明確如何或從哪方面出手反制，英國《經濟學人》（The Economist）估計，較可能在商務合作上採取措施，例如行政延誤產品和投資的審批，但在實質層面上的選擇不多。

今年來多套荷里活大製作無法進入內地市場，包括《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、《永恆族》（Eternals）等，有猜測指部分劇情可能觸及內地對「辱華」的定義，但實際原因未明。據售票平台統計，今年內地票房的頭20名中，17部是國產電影。

外媒曾指，中美2018年因貿易戰交惡後，「主旋律」國產電影獲得更多政府扶持、公眾關注，以及投資者青睞，在內地市場的票房也持續走高。

美宣布外交抵制後 稱不會施壓企業撤出贊助北京冬奧

美外交抵制北京冬奧 中國外交部：美將為錯誤行徑付出代價

責任編輯：陳建錫

網絡熱話 地緣政治 電影 外交 冬季奧運 中美關係 荷里活 美國 中國

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