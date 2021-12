內地傳封殺美國電影 《蜘蛛俠》《Matrix 4》無得上畫？

美國帶頭宣布外交抵制北京冬奧後,內地盛傳已即時暫停引進或上映荷里活電影,並正準備公布檔期的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),突然沒了下文,明年初上映的《22世紀殺人網絡:復活次元》(The Matrix Resurrections)及其他大製作,恐怕也將受到牽連。

微博流傳多則類似消息指,中國將暫停購買所有荷里活電影,作為對美國的首波反制措施,首當其衝的是近日確定上映的《蜘蛛俠:不戰無歸》,其在公布檔期前的幾分鐘被叫停,基本上已等同禁播。國家電影總局還下了命令,全國各級傳媒不得宣傳任何有關美國電影的訊息。

對美國的外交抵制,北京連日來已多次表明會堅決反制,「美方將為其錯誤行徑付出代價,大家可以拭目以待」。官方無明確如何或從哪方面出手反制,英國《經濟學人》(The Economist)估計,較可能在商務合作上採取措施,例如行政延誤產品和投資的審批,但在實質層面上的選擇不多。

今年來多套荷里活大製作無法進入內地市場,包括《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、《永恆族》(Eternals)等,有猜測指部分劇情可能觸及內地對「辱華」的定義,但實際原因未明。據售票平台統計,今年內地票房的頭20名中,17部是國產電影。

外媒曾指,中美2018年因貿易戰交惡後,「主旋律」國產電影獲得更多政府扶持、公眾關注,以及投資者青睞,在內地市場的票房也持續走高。

