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國藥中生：正研發針對Omicron疫苗 可作加強針備選

社會熱點 16:07 2021/12/10

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國藥中生首席科學家、副總裁張雲濤介紹，目前已開展Omicron株滅活疫苗的研究，並計劃作為未來加強針的備選。

張雲濤近日在國藥集團「全球首支新冠疫苗正式注冊上市一周年」活動上透露，相比於新冠病毒其他變異株，Omicron株具有感染周期更短，病毒載量上升更為迅速等特點，中國生物正沿著多條技術路線開展工作應對變異毒株。

張雲濤表示，正在評價病毒變異對現有疫苗的影響。首先會在實驗室，用已完成的Delta株、Beta株和已上市的滅活疫苗，對Omicron株做交叉中和試驗。第二個計劃是，研發新一代抗Omicron株滅活疫苗，可作為未來加強針的備選。此外，重組蛋白疫苗也啟動了Omicron株的基因圖譜設計，正在構建細胞株；同時並啟動基因合成工作。張雲濤稱，會整合力量快速推進這3條技術路線、4個單位的疫苗研發。

2020年12月9日，阿聯酋批准國藥中生新冠疫苗註冊上市，這也是全球首支新冠滅活疫苗正式註冊上市。

【內地疫情】昨增37本土確診涉5省 浙江兩地傳播鏈至少43人感染

中疾控：Omicron病毒等於Delta+Beta 疫苗有用但變弱

責任編輯：尹航

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