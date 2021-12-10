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網傳內媒籲「黨員幹部落實三孩政策」 文章惹議遭刪

社會熱點 16:27 2021/12/10

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內地開放三孩生育政策後，地方紛紛推出措施鼓勵生育，但刺激人口增長成效難料。內地近日廣傳一張截圖，為「中國報道網」早前發表評論文章，提出中共黨員幹部要自覺落實三孩生育政策，惹起熱議。文章據報已被刪除。

該篇題為《落實三孩政策 黨員幹部應見行動》的文章，提到「每一名黨員幹部不能因為這樣那樣的主客觀原因，不結婚、不生育，也不能因為這樣那樣的原因只生育一個或兩個孩子。落實三孩生育政策，是每一名黨員幹部承擔國家人口發展的責任，也是每一名黨員幹部履行國家人口發展的義務。」

文章又表示，「有的黨員幹部因為年齡、身體等原因已經不允許生育孩子，但可以積極主動教育、引導、促成自己家人或周圍人積極、自覺落實三孩生育政策。千萬不可以漠視、放任自己家人或周圍人不結婚、不生育，也千萬不可以漠視、放任自己家人或周圍人以這樣那樣的藉口只生育一個或兩個孩子。」

有網民對文章內容表示震驚，認為文章不貼地，口吻令人反感；有又人指生育成本不低、婦女面臨就業問題，呼籲鼓勵生育配套政策跟上，緩解上學難、就醫難等問題。

【三孩政策】內地多地出台多孩家庭住房優惠政策

【三孩政策】內地多省現金獎催生三孩  廣東有村生一個補貼9萬

責任編輯：林佩怡

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