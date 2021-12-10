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內地民眾呻向公司申請延長產假難 官方：可通過勞動仲裁維權

社會熱點 18:22 2021/12/10

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內地推出三孩政策後，多個地方政府相繼推出延長產假、增設育兒假等措施鼓勵生育。惟近日有多地市民反映，延長產假仍面臨執行難的問題，遭企業告知需要等細則出台才可申請假期。為此，有地方人力資源和社會保障部門回應稱，休假無需等「紅頭文件」；如遭企業拒絕執行， 可通過勞動仲裁維權。

不過，有網民認為，若要勞動仲裁維權，或令女性員工難「撈」，質疑「勞動仲裁維權了之後還幹的下去嗎？」還有網民指出，國家應該給企業補助，不能只讓企業承擔，或則企業恐減少女性員工招聘。

內媒：多地延長生育假 專家提醒關注女性就業

湖北浙江：休假無需等另行發文 

據澎湃新聞報導，湖北武漢、浙江台州均有市民表示，公司在審核產假過程上與地方政府政策不一，在向公司申請延長產假時，被告知未收到區的通知，仍需等細則出台才可申請休假。

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武漢市人社局勞動關係處就事件回覆指，用人單位應當執行湖北省人大立法性規定，不存在「需看到紅頭文件」、「需要區裡認可」等說法。如與用人單位就產假延長、育兒假等事項發生爭議，可向企業所在地或勞動合同履行地的區勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁。

台州市衛健委也表示，符合《浙江省人口與計劃生育條例》內容的公民可以根據《條例》休產假，職工休產假應提前向企業提出，按照企業有關管理規定履行請假手續，提供相關證明材料。若企業拒不執行，職工可向當地工會組織或人力社保部門反映，申請勞動仲裁。

四川：可以依法申請調解甚至起訴

此外，四川成都有市民表示，公司的產假制度與地方政府產假制度不一，在向公司申請育兒假時，公司稱總部未出行具體育兒假的相關制度，不能按地方政策制度進行休假，一切休假以公司制度為準。

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對此，四川省衛健委回覆指，用人單位與勞動者發生勞動爭議，當事人可以依法申請調解、仲裁、提起訴訟，也可以協商解決，調解原則適用於仲裁和訴訟程式。四川省衛健委同時建議該民眾向工會或勞動保障監察部門反映。

河南：將按規合理安排教職工產假

同樣值得關注的還有老師的生育假期。河南汝州楊樓鎮一名老師近日反映，當地規定女教師二胎產假90天，違反《河南省人口與計劃生育條例》第二十七條規定，即符合法律、法規規定生育子女的，除國家規定的98天產假外，增加產假3個月。

汝州市教體局周四（9日）確認，楊樓鎮個別學校在執行產假政策過程中，存在學校根據實際，通過與教師溝通交流後提前到崗分擔部分教學任務的情況。該局稱，目前已要求楊樓中心校做好相關政策的宣傳教育工作，並嚴格按照政策要求落實各項工作，合理安排教職工產假。

責任編輯：易燕丹

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