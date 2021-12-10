內地11月汽車銷量勝預期 全年產銷料略高過去年

中國汽車工業協會表示，隨著汽車行業努力克服芯片供應緊張、散點疫情爆發、政策法規調整等影響，內地11月汽車產銷形勢總體略好於月初預期，預料全年汽車產銷量將略高於去年同期水平。

據中汽協周五（10日）公布，11月汽車銷量為252.2萬輛，按月增長8.1%，按年降幅收窄至9.1%，實際銷量完成好於月初預測。前11個月，汽車銷量按年增長4.5%。

新能源汽車產銷續創新高

值得注意，11月新能源汽車產銷均首次突破40萬輛，續創新高。當月產銷分別完成45.7萬輛和45萬輛，按年分別增長1.3倍和1.2倍。

中汽協稱，內地新能源汽車銷量今年逐月快速提升，進入爆發式增長新階段，累計產量已超過300萬輛，銷量接近300萬輛，1至11月累計銷量滲透率提升至12.7%。消費者對於新能源汽車接受度越來越高，市場已經由政策驅動、轉向市場拉動。

展望12月，中汽協表示，隨著宏觀經濟穩中向好發展，汽車消費需求仍然穩定。但供給端仍有不確定性，芯片供應緊張問題仍在，年底各地有序用電、國內散點疫情增加汽車產業潛在的產業鏈斷供風險。加上去年高基數影響，汽車產銷保穩壓力依然較大。綜合判斷，全年汽車產銷量將略高於去年同期水平。

借Tesla做大本土車企 紐時：北京想激發「鯰魚效應」

【大灣區】廣東促消費：放寬廣深汽車上牌限制 視情況全省發消費券

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁