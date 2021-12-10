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中央經濟工作會議：要積極推出有利經濟穩定政策 提7要點（更新版）

經濟脈搏 19:48 2021/12/10

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新華社報道，中央經濟工作會議在北京舉行。會議要求，明年經濟工作要穩字當頭，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

會議提出7項要點，強調宏觀政策要穩健有效，積極的財政政策要提升效能，要實施新的減稅降費政策、適度超前開展基礎設施投資；穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕；堅持「房住不炒」定位，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求；推動制度型開放，吸引更多跨國公司投資等。

會議並指出，圍繞保持經濟運行在合理區間，加強和改善宏觀調控，加大宏觀政策跨週期調節力度，提高宏觀調控的前瞻性針對性。

新華社：從中央政治局會議看明年經濟走勢 有這些啟示

政治局會議：明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進

中央經濟工作會議周三至周五（8至10日）在北京舉行，中共中央總書記習近平發表重要講話，總結2021年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2022年經濟工作。李克強在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並作了總結講話。

中國經濟面臨三重壓力

會議指出，必須看到中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。世紀疫情衝擊下，百年變局加速演進，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定。中國經濟韌性強，長期向好的基本面不會改變。無論國際風云如何變幻，都要堅定不移做好自己的事情，不斷做強經濟基礎，增強科技創新能力，堅持多邊主義，主動對標高標準國際經貿規則，以高水平開放促進深層次改革、推動高質量發展。

會議強調，明年將召開中共二十大，這是黨和國家政治生活中的一件大事，要保持平穩健康的經濟環境、國泰民安的社會環境、風清氣正的政治環境。

會議要求，明年經濟工作要穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任，各方面要積極推出有利於經濟穩定的政策，政策發力適當靠前。

會議提出7項重點：

一、宏觀政策要穩健有效。要繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。要保證財政支出強度，加快支出進度。實施新的減稅降費政策，強化對中小微企業、個體工商戶、製造業、風險化解等的支持力度，適度超前開展基礎設施投資。黨政機關要堅持過緊日子。嚴肅財經紀律。堅決遏制新增地方政府隱性債務。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新、綠色發展的支持。財政政策和貨幣政策要協調聯動，跨週期和逆週期宏觀調控政策要有機結合。實施好擴大內需戰略，增強發展內生動力。

二、微觀政策要持續激發市場主體活力。要提振市場主體信心，深入推進公平競爭政策實施，加強反壟斷和反不正當競爭，以公正監管保障公平競爭。強化知識產權保護，營造各類所有製企業競相發展的良好環境。強化契約精神，有效治理惡意拖欠賬款和逃廢債行為。

三、結構政策要著力暢通國民經濟循環。要深化供給側結構性改革，重在暢通國內大循環，重在突破供給約束堵點，重在打通生產、分配、流通、消費各環節。要提升製造業核心競爭力，啟動一批產業基礎再造工程項目，激發湧現一大批「專精特新」企業。加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。加快數字化改造，促進傳統產業升級。要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加強預期引導，探索新的發展模式，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，因城施策促進房地產業良性循環和健康發展。

四、科技政策要紮實落地。要實施科技體制改革三年行動方案，制定實施基礎研究十年規劃。強化國家戰略科技力量，發揮好國家實驗室作用，重組全國重點實驗室，推進科研院所改革。強化企業創新主體地位，深化產學研結合。完善優化科技創新生態，形成紮實的科研作風。繼續開展國際科技合作。

五、改革開放政策要激活發展動力。要抓好要素市場化配置綜合改革試點，全面實行股票發行註冊制，完成國企改革三年行動任務，穩步推進電網、鐵路等自然壟斷行業改革。調動地方改革積極性，鼓勵各地因地制宜、主動改革。擴大高水平對外開放，推動制度型開放，落實好外資企業國民待遇，吸引更多跨國公司投資，推動重大外資項目加快落地。推動共建「一帶一路」高質量發展。

六、區域政策要增強發展的平衡性協調性。要深入實施區域重大戰略和區域協調發展戰略，促進東、中、西和東北地區協調發展。全面推進鄉村振興，提升新型城鎮化建設質量。

七、社會政策要兜住兜牢民生底線。要統籌推進經濟發展和民生保障，健全常住地提供基本公共服務制度。解決好高校畢業生等青年就業問題，健全靈活就業勞動用工和社會保障政策。推進基本養老保險全國統籌。推動新的生育政策落地見效，積極應對人口老齡化。

保持經濟運行在合理區間 加強改善宏觀調控

會議又提到，要正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑、資本的特性和行為規律、初級產品供給保障、防範化解重大風險、碳達峰碳中和。

會議指出，要繼續做好「六穩」、「六保」工作，特別是保就業保民生保市場主體，圍繞保持經濟運行在合理區間，加強和改善宏觀調控，加大宏觀政策跨週期調節力度，提高宏觀調控的前瞻性針對性。

同時，要繼續面向市場主體實施新的減稅降費，幫助特別是中小微企業、個體工商戶減負紓困、恢復發展。加大對實體經濟融資支持力度，促進中小微企業融資增量、擴面、降價。抓好重點群體就業，落實落細穩就業舉措。推動財力下沉，更好支持基層政府落實助企紓困政策和保基本民生保工資保運轉。加強煤電油氣運等調節，促進電力充足供應。要深化重點領域改革，運用市場化機制激勵企業創新投入。促進多種所有制經濟共同發展，優化民營經濟發展環境，依法保護各類市場主體產權和合法權益，政策要一視同仁、平等對待。擴大高水平開放，多措並舉穩定外貿，保障產業鏈供應鏈穩定，加大吸引外資力度。

降準+政治局會議未提「房住不炒」 對房地產市場釋何訊號？

責任編輯：林佩怡

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