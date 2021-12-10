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中央經濟工作會議：要正確認識共同富裕 加強對資本有效監管

經濟脈搏 20:09 2021/12/10

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新華社報道，中央經濟工作會議12月8日至10日在北京舉行，除了部署明年經濟工作，會議認為，進入新發展階段，我國發展內外環境發生深刻變化，面臨許多新的重大理論和實踐問題，需要正確認識和把握，包括共同富裕、資本、防範化解重大風險等議題。

會議指出，要正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑。實現共同富裕目標，首先要通過全國人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，然後通過合理的制度安排把「蛋糕」切好分好。

加大稅收調節力度 加強對資本有效監管

會議稱，這是一個長期的歷史過程，要穩步朝著這個目標邁進。要在推動高質量發展中強化就業優先導向，提高經濟增長的就業帶動力。要發揮分配的功能和作用，堅持按勞分配為主體，完善按要素分配政策，加大稅收、社保、轉移支付等的調節力度。支持有意願有能力的企業和社會群體積極參與公益慈善事業。堅持盡力而為、量力而行，完善公共服務政策制度體系，在教育、醫療、養老、住房等人民群眾最關心的領域精準提供基本公共服務。

至於資本，會議提出要正確認識和把握資本的特性和行為規律，指社會主義市場經濟中必然會有各種形態的資本，要發揮資本作為生產要素的積極作用，同時有效控制其消極作用。要為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，防止資本野蠻生長。要支持和引導資本規範健康發展，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。

中央經濟工作會議：各方面要積極推出有利經濟穩定的政策（更新版）

新華社：從中央政治局會議看明年經濟走勢 有這些啟示

研究制定化解風險政策 確保能源供應

會議又提到，要正確認識和把握防範化解重大風險。繼續按照穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈的方針，抓好風險處置工作，加強金融法治建設，壓實地方、金融監管、行業主管等各方責任，壓實企業自救主體責任。要強化能力建設，加強金融監管幹部隊伍建設。化解風險要有充足資源，研究制定化解風險的政策，要廣泛配合，完善金融風險處置機制。

同時，要正確認識和把握初級產品供給保障。堅持節約優先，實施全面節約戰略。在生產領域，推進資源全面節約、集約、循環利用。在消費領域，增強全民節約意識，倡導簡約適度、綠色低碳的生活方式。增強國內資源生產保障能力，加快油氣等資源先進開採技術開發應用，加快構建廢棄物循環利用體系。要把提高農業綜合生產能力放在更加突出的位置，保障種糧農民合理收益，中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手中。

此外，要正確認識和把握碳達峰碳中和。傳統能源逐步退出，要建立在新能源安全可靠的替代基礎上。要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優化組合。要狠抓綠色低碳技術攻關。要科學考核，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制，創造條件儘早實現能耗「雙控」、向碳排放總量和強度「雙控」轉變，加快形成減污降碳的激勵約束機制，防止簡單層層分解。要確保能源供應，大企業特別是國有企業要帶頭保供穩價。要深入推動能源革命，加快建設能源強國。

中央發布碳達峰碳中和工作意見：防過度反應 保安全降碳

習近平：中國將構建起碳達峰 碳中和「1+N」政策體系

責任編輯：林佩怡

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