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中央經濟工作會議：堅持房住不炒 促進房地產業良性循環（第二版）

經濟脈搏 20:46 2021/12/10

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中央經濟會議8日至10日在北京召開，會議提出明年房地產業政策方針，強調要堅持「房住不炒」定位，推進保障性住房建設，並滿足民眾的合理住屋需求。

會議在結構政策要著力暢通國民經濟循環一項中要求，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加強預期引導，探索新的發展模式，堅持租購併舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設。另外，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住屋需求，以因城施策方式促進房地產業良性循環和健康發展。

在提及實現共同富裕戰略目標時，會議也要求，要堅持盡力而為，在住屋、養老等民眾最關心的領域，精準提供基本公共服務。

另外，會議還要求正確把握防範化解重大風險，按照穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈的方針，做好風險處置工作，加強金融法治建設，壓實地方、金融監管、行業主管等各方責任，以及企業自救的主體責任。化解風險要有充足資源，研究制定化解風險的政策，要廣泛配合，完善金融風險處置機制。

專家：「房住不炒」仍是紅線

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進解讀指，此次會議對於房地產發展提出了新定調和思路，「房住不炒」的定位並不會變，炒樓和投資投機的需求已經沒有支持和市場。各地後續即便可以放鬆房地產市場政策，也要嚴格守住這條紅線，市場秩序整頓工作也會推進，對於炒作引起預期不穩的行為進行嚴管。

嚴指，房地產的發展模式面臨新的探索，依賴土地和房產增值來發展顯然不可行。除了租購並舉、長租房、保障性住房等方面的發展外，未來對於存量市場的房地產發展模式、房地產稅的推進等會有各類新政策。對於「因城施策」，他認為各地可根據情況，庫存高的城市要多去庫存，房價高的城市要多穩房價。

中央經濟工作會議：要積極推出有利經濟穩定政策 提7要點（更新版）

中央經濟工作會議：要正確認識共同富裕 加強對資本有效監管

官媒指「房住不炒」定位不變 嚴控支持實體經濟貸款違規入樓市

責任編輯：陳建錫

宏觀市場 經濟 地產 行業 共同富裕 北京

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中央經濟工作會議：要正確認識共同富裕 加強對資本有效監管
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