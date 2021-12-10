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中經會8處提「就業」、25次說「穩」 學者這樣解讀

經濟脈搏 21:52 2021/12/10

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中央經濟工作會議定調明年政策「穩字當頭」，官方通稿全文共8次提到「就業」、25次強調「穩」，內地學者指，穩增長政策實施效果、疫情以及外部環境等方面存在不確定因素，就業形勢存在風險。保市場主體是關鍵，尤其要增加中小微企抵御風險能力，將教育體系與市場需求對接，解決大學生就業問題。

北京大學國家發展研究院教授盧鋒指，從近期政策來看，無論是12月6日召開的中央政治局會議，還是人行降準對實體經濟的扶持，都對勞動力市場釋放出積極信號，但受疫情和外部環境影響，宏觀經濟仍存在較明顯下行壓力，可能會傳導至就業端。雖然今年城鎮新增就業人數超預期，但距離疫前還有距離。

他指，必要性政策出台前，要考慮對就業造成的可能衝擊，以及勞動力市場的可承受性，兼顧和落實就業優先政策。

人民大學勞動人事學院教授趙忠指，從行業看，交通運輸、酒店住宿、餐飲、旅遊等服務性行業受疫情直接衝擊較大；同時，中國很大一部分就業集中在製造業，受疫情影響，全球供應鏈產業鏈運行不暢，尤其是外向型製造業企業將面臨原材料價格上漲、物流成本提高等風險。

會議首次提及「靈活就業」

「靈活就業」首次在中經會上被提及，趙忠指，隨著新經濟新業態新模式的日漸崛起，靈活就業將成為增強勞動力市場彈性、進一步促進就業的有力抓手。

盧鋒則提醒，靈活就業可能在一定程度上掩蓋局部和微觀場合就業不充分問題。例如，當某個地方出現了零星疫情，當地私營業主不得已臨時關閉經營的餐廳，使得服務人員就業受到不利影響，其他客觀需要與顧客密接的相關行業從業人員，也會因此出現就業飽和度不足的問題。

彭博：重點應付經濟下行

彭博社指，從會議內容看，中國明年經濟政策的重心將轉向應對下行壓力，穩定經濟成長。中國經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，會議在這一判斷的基礎上強調，要著力穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。

文章又指，相比往年，這定調來明中國經濟大政方針的高規格會議，在應對經濟下行的緊迫感方面有所上升，要保證財政支出強度，加快支出進度；實施新的減稅降費政策，強化對中小微企業、風險化解等的支持力度；適度超前開展基礎設施投資等。會議還明確要求，各地區各部門政策發力適當靠前。

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責任編輯：陳建錫

疫情 就業 就業人數 餐飲 運輸 服務 餐廳 行業

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