美財政部制裁兩名新疆官員 商湯科技被列黑名單（第二版）

據美國財政部網站消息，於國際人權日（10日）以「侵犯人權」為由將中國、俄羅斯、朝鮮、緬甸、孟加拉國五個國家的共15名個人及10個實體列入美國財政部海外資產控制辦公室的制裁名單，其中有包括3名中國公民及多家中企。此外中國商湯科技有限公司被列入「涉軍企業名單」，實施投資限制。商湯科技今日回應稱，對於這一決定與相關指控表示強烈反對。公司認為該決定與相關指控毫無根據，反映了對其公司根本性的誤解。

*11:00更新商湯科技回應

被制裁的中國官員包括曾任新疆維吾爾自治區政府主席的雪克來提·扎克爾，以及代主席艾爾肯·吐尼亞孜。美國財政部指在兩人任內，超過100萬名維吾爾人及其他以穆斯林為主的少數民族成員被扣留在新疆。二人因被指嚴重侵犯人權，亦被國務院禁止進入美國。



商湯集團剛剛在香港完成招股，原定下週五上市。財政部的公告指外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，簡稱OFAC)發現商湯擁有及控制(包括直接及簡接)在中國營運監察科技。商湯由深圳商湯科技100%擁有，深圳商湯科技發展了人臉辨識系統，分辨目標人物的種族，特別針對維吾爾族。財政部指深圳商湯科技有申請用於辨識維吾爾族人留有鬍鬚、戴太陽眼鏡或戴上口罩的應用專利。

根據新浪科技報導，商湯科技指出，科技發展不應該受到地緣政治的影響。商湯是領先的人工智能軟件公司，致力於發展可持續、負責任並合乎倫理的人工智能技術與應用。 商湯科技還說，公司在各個方面嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規。此外，商湯倫理委員會吸納內外部專家成員，制定並監督實施嚴格的人工智能技術使用的倫理標準，讓人工智能技術能獲得恰當的應用。同時，商湯廣泛同第三方機構與國際組織合作，制定了一系列人工智能可持續發展倫理治理原則，以負責任的態度推動人工智能技術可持續發展。

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美國將收緊對中國科技公司的監管

《華爾街日報》較早前報道，在中國發展人面識別技術的商湯科技會在周五將被列入黑名單，理由是商湯科技被指支持中國軍隊。報道又指，美國官員正計劃在本月討論國防部的一項提案，以堵塞監管漏洞，防止中國集成電路製造商中芯國際繼續購買美國關鍵技術。儘管中芯國際已被列入美國商務部的實體清單，但該公司一直能夠繼續購買美國工具來製造晶片。

報道認為，對商湯科技和中芯國際的關注表明，在國會兩黨的呼籲下，拜登政府收緊對中國科技公司的監管的勢頭越來越強，美中在全球主導地位方面的競爭也進一步白熱化。 該報引述消息人士說，美國官員還在考慮在未來幾個月將更多的中國科技公司列入商務部的實體清單和財政部禁止美國投資的名單中。 不過，商務部一些官員反對其中部分計劃，原因是這些計劃將損害美國公司的利益。

據路透社報道，中國駐華盛頓大使館譴責美國此舉是「對中國內政的嚴重干涉」和「嚴重違反國際關係基本準則」。發言人劉鵬宇說，此舉將對「中美關係造成嚴重損害」，並敦促華盛頓撤銷這一決定。

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責任編輯：袁瑋婧