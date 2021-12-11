【內地疫情】昨增51本土病例35在浙江 鐘南山：年底有望達群體免疫目標接種率

昨日（10日）內地新增本土病例51例，其中浙江35例。中國工程院院士鐘南山今日在一個論壇表示，中國疫苗接種要達到理論上群體免疫，接種率要達到全體人口的83%，今年底有信心完成目標接種率。

據國家衛健委消息，其中紹興市17例、寧波市14例、杭州市4例；內蒙古15例，均在呼倫貝爾市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州），含20例由無症狀感染者轉為確診病例（均在浙江）。

昨日寧波市疾控中心副主任易波在發布會上表示，寧波市此次首發病例至少已經傳播了4代感染者：首發病例首先在家庭內傳播，由家庭成員傳給同事，再由其同事通過生命陽光艾灸養護中心造成多人感染，然後由該中心的感染者在家庭內、社區內引起續發感染。目前，疫情在鎮海本地傳播路徑清晰，所有感染者的活動軌跡明確。

據廣州日報，大灣區科學論壇生命科學分論壇今日（11日）在廣州舉行，中國工程院院士鐘南山表示，中國疫苗接種要達到理論上群體免疫，接種率要達到全體人口的83%。目前我國已經有11.5億人完成了全程接種，佔了81.9%，今年底有信心完成目標接種率，為群體免疫奠定了很好的基礎。

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責任編輯：袁瑋婧

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