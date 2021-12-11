華駐WTO大使：中國將放棄一些發展中國家的優惠待遇

據路透社，中國駐世界貿易組織(WTO)大使李成鋼周五表示，中國在WTO仍將是一個「發展中」國家，但將放棄一些針對發展中國家的優惠待遇，這對其貿易夥伴來說是個重大轉變。

中國本週慶祝加入世貿組織20週年，據澎湃新聞，10日中國入世二十周年法治論壇暨2021年度中國法學會WTO法研究會學術年會致詞表示，中國加入WTO是多邊貿易體制進程中的重大事件，不僅有利於中國、有利於所有WTO成員，也有利於多邊貿易體制。未來要推動世貿組織回應時代需要；應盡快推動世貿組織修復功能和正常運轉；對世貿改革既要有雄心也要有耐心。

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中國仍自認發展中國家

路透社引述李成鋼表示，儘管經濟增長強勁，但由於持續的貧困問題，中國仍然認為自己是一個發展中國家，但中國將在農業和金融服務等「一些領域」尋求剝離。「我們不會要求特殊與差別待遇(SDT)的空白支票。我們將仔細評估我們的需求,」李成鋼說，在削減漁業補貼以促進全球魚類資源的重大談判中，中國作為一個主要漁業國家，可能會放棄所有此類豁免。

他拒絕透露，根據世貿組織規則，中國將在何時、在何種條件下完全放棄將自己視為發展中國家。

報道指，隨著中國變得越來越富裕，其貿易夥伴－尤其是美國前總統特朗普－批評中國的發展中國家地位，稱中國獲得本該為窮國提供的優惠待遇是不公平的。包括美國、澳大利亞和日本在內的世貿組織成員在10月份的一次貿易評估中對中國提出了其他批評，指出中國對國有企業提供補貼，並說這些補貼違反了中國2001年加入世貿組織的條件。

對此，李成鋼表示，中國在降低關稅稅率和開放服務業等方面，它已經超越了一些入世標準。 「我們將對批評保持開放的態度，但批評應該是合理的，應該是建設性的。」

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責任編輯：袁瑋婧

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